Styrelse i kæmpe brev-brøler: Nu går minister ind i sagen

En stor gruppe britiske statsborgere står til at blive smidt ud af Danmark, fordi de aldrig blev oplyst om en vigtig ansøgningsfrist. For første gang åbner udlændingeminister Kaare Dybvad nu for at smide en redningskrans til de ramte briter

Står du i samme situation? Skriv til journalisten her.

Det skulle have været fuldstændig gnidningsfrit for britiske statsborgere at få lov til at blive i Danmark efter brexit.

Men mødet med de danske myndigheder er for flere af dem i stedet endt ud i et kafkask kaos. Og nu viser det sig, at myndighederne tilmed har begået en stor brøler undervejs i forløbet.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan flere briter aldrig modtog de tre orienteringsbreve, som havde til opgave at oplyse om, hvornår de skulle søge om at forny deres opholdstilladelse.

Det har medført, at knap 300 briter søgte for sent og derfor enten står til at blive udvist eller allerede er blevet tvunget ud af landet.

Og nu bekræfter Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at fejlen er systematisk. Ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, har således fået brevene.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) har indtil videre nægtet at hjælpe de mange briter i nød. Men nu vil regeringen undersøge, om der alligevel skal gøres noget, oplyser han. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Brugte forældet liste

Fejlen skyldes, at SIRI har taget udgangspunkt i en forældet liste over cpr-numre, da de har skullet udsende de vigtige breve.

Det oplyser styrelsen i en skriftlig kommentar til mediet The Local, der ligeledes er blevet sendt til Ekstra Bladet.

SIRI har indtil videre fralagt sig ansvaret for, at de mange briter har misset ansøgningsfristen. De henviser til, at brevene blot var en 'ekstra service', og at man selv skulle have holdt øje med deres hjemmeside.

Også udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad har hidtil blankt afvist at hjælpe de mange britiske statsborgere, som får deres liv vendt fuldstændig på hovedet.

Men nu har piben fået en anden lyd. I en skriftlig kommentar udtaler ministeren således, at det er 'ærgerligt', at brevene ikke er nået ud til alle:

'Regeringen vil nu se nærmere på, om det skal give anledning til tiltag overfor de berørte personer,' siger han og åbner derved en kattelem for, at de ramte briter alligevel kan få hjælp.

Annonce:

'Et helvede'

En af dem, der står til at blive smidt ud af Danmark som følge af brev-brøleren, er 47-årige Philip Russell.

Han beskriver mødet med de danske myndigheder som at være 'fanget i et bureaukratisk helvede'.

- Da jeg så afslaget, var jeg målløs. Jeg kunne ikke fatte, at hele mit liv kunne blive ødelagt af en bureaukratisk banalitet, sagde han, første gang Ekstra Bladet bragte hans historie.

- Det er vanvid, hvis det offentlige kan begå fejl og så straffe borgeren for det. Sådan noget kan ikke foregå i Danmark, istemte hans danske forlovede, 32-årige Frederikke Sørensen.

- Det er ufatteligt, at myndighederne vil spilde så mange skattekroner på at spænde ben i en proces, andre lande har formået at gennemføre rimelig let, mener britiske Philip Russell.

Hos parret vækker ministerens kovending nu en forsigtig optimisme.

- Vi byder udmeldingen velkommen, men opfordrer også til, at det går hurtigere, og at der bliver gjort mere, siger Philip Russell og tilføjer, at myndighederne jo trods alt har kendt til problemet længe.

- Hvad ville det betyde for jer, hvis regeringen beslutter at hjælpe?

Annonce:

- Det ville være en drøm, der gik i opfyldelse. Alt, vi ønsker os, er at få lov til at blive i Danmark.

Frederikke Sørensen tilføjer:

- Ministeren har tidligere sagt, at han ville kigge på de skøre regler på udlændingeområdet. Vi håber, at han kan se fornuften i at hjælpe.