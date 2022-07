Styrelse mørklægger skæbneplan for kritiserede embedsmænd

Befolkningen kan godt glemme alt om at få indblik i, hvordan skæbnen afgøres for ti embedsmænd, der fik hård kritik i Minkkommissionens beretning, og som alle fortsat møder ind på arbejde.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der har fået til opgave at vurdere og rådgive i sagerne om embedsmændene, afviser nemlig fortsat at oplyse, hvordan dens behandling af sagerne forløber.

Gentagne gange har styrelsen henvist til dens oprindelig pressemeddelelse, hvori der blot står, at styrelsen vil gennemgå materialet 'nøje', og at der vil gå en vis tid.

Også i en aktindsigt, som Ekstra Bladet har anmodet om, bliver sagen mørklagt. Det sker med henvisning til paragraffer i offentlighedsloven, der vedrører undtagelser for interne dokumenter og dokumenter omhandlende personalesager.

Skrabet for indhold

Materialet, som Ekstra Bladet har modtaget fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, består af en såkaldt aktliste, hvor man kan se, hvilke dokumenter styrelsen har fundet i dens systemer, der vedrører Minkkommissionens beretning og de ansættelsesretlige sager for de ti embedsmænd.

Her har styrelsen fundet ni dokumenter i perioden 30. juni til 6. juli, men samtlige hemmeligholdes.

Fra dokumenternes titler kan Ekstra Bladet blot se de overordnede emner for hvert dokument, mens alt indholdet bliver holdt skjult for offentligheden.

'Procesplan' klar

De ti kritiserede embedsfolk, blandt andre departementscheferne Barbara Bertelsen (Statsministeriet), Johan Legarth (Justitsministeriet), Henrik Studsgaard (Miljø- og tidligere også Fødevareministeriet), samt chefen for Rigspolitiet Thorkild Fogde, møder fortsat ind på arbejde, mens deres sager behandles.

Alligevel afviser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen at løfte sløret for, hvordan man rent faktisk vurderer sagerne for rækken af de kritiserede, der altså er nogle af landets absolut øverste embedsfolk.

Et dokument på aktlisten hedder 'procesovervejelser', mens et andet hedder 'procesplan'. Begge dokumenter er dateret til 4. juli - altså fire dage efter beretningen blev udgivet -, men det er så også alt, offentligheden får at vide om det. Det viser dog, at der allerede tidligt lå en hemmelig plan klar.

Derudover fremgår det af aktlisten, at styrelsen har haft 'overvejelser om ekstern bistand' i de indledende dage, efter den færdige beretning forelå.

Ekstra Bladet har spurgt styrelsen, om den har benyttet sig af hjælp udefra og til hvilke opgaver.

'Styrelsen kan generelt oplyse, at styrelsen almindeligvis inddrager relevant ekstern juridisk bistand undervejs i styrelsens sagsbehandling af mere omfattende eller principielle sager, herunder sager mod højtplacerede embedsmænd,' lyder det i et skriftligt svar fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Etablerede presseberedskab

Aktlisten viser desuden, at netop pressens begrænsede adgang til informationer var det første, man sikrede, efter kommissionens beretning forelå.

Det første dokument, styrelsen har identificeret, er en 'skabelonsamling til brug for afgørelser om aktindsigt'. Dokumentets tidsstempel viser selv samme minuttal, som uret viste, da politikerne i Granskningsudvalget trådte ud af lokalet, efter de var blevet præsenteret for beretningens hovedkonklusioner. Danske medier bruger aktindsigterne til at få adgang til dokumenter og informationer, der har offentlighedens interesse, men som ikke er offentligt tilgængelige.

Derefter lavede styrelsen en oversigt over pressehenvendelser, og efterfølgende oprettede man et dokument med titlen 'navngivning af dokumenter'.

'Sædvanlig praksis'

Ekstra Bladet har foreholdt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kritikken om mørklægningen af forløbet, herunder den skrabede aktindsigt. Men ifølge styrelsen selv er der ikke noget at udsætte på sagen.

'Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan oplyse, at styrelsens behandling af sager som opfølgning på Minkkommissionens beretning forløber efter styrelsens sædvanlige praksis og gældende regler på området,' siger styrelsen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Styrelsen siger videre, at den ikke vil udtale sig om rådgivning af andre ministerier og styrelser, når det drejer sig om ansættelsesretlige spørgsmål i konkrete sager.