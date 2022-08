Styrelse snorksover: Hallo, sker der noget derinde?

Ekstra Bladet mødte op i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at få svar. Styrelsen har intet foretaget sig i en måned i sagen om Barbara Bertelsen og ni andre topembedsmænds personalesager

36 dage. Nul handling.

Ekstra Bladet troppede i går op hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at finde ud af, hvad i alverden der sker med personalesagerne for ti kritiserede embedsmænd - herunder rigspolitichefen og Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Det har hele sommeren været næsten umuligt at vriste et konkret svar ud af presseafdelingen.

Barbara Bertelsen.

Intet nyt

Det er præcis fem uger siden, styrelsen fik Minkkommissionens rapport i hænderne for at vurdere personalesagerne.

I perioden fra 6. juli til 12. juli journaliserede styrelsen ikke et eneste dokument i sagen. Siden har styrelsen totalt mørklagt hele aktlisten.

Siden Ekstra Bladet beskrev, hvad titlerne på dokumenterne, der var journaliseret i perioden mellem 6. og 12. juli, har styrelsen nemlig valgt fuldstændigt at undtage aktlisten fra aktindsigt, så det nu ikke længere er muligt at se bare den mindste flig af processen.

Ingen af sagens akter, der er oprettet mellem 30. juni og 6. juli, er blevet udleveret, så indholdet af dokumenterne står fortsat hen i det uvisse.

Det vides ikke, om der overhovedet er dukket nye dokumenter op i sagen siden sidste dokument blev registreret 6. juli.

En gul post-it-seddel

Ekstra Bladet har i løbet af sommeren adskillige gange forgæves forsøgt at få svar fra styrelsen.

I går mødte bladets udsendte op på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens domicil i det indre København for at forsøge at vriste et svar ud af styrelsens ledelse:

Hvornår sker der noget? Hvorfor er embedsmændene ikke hjemsendt som under tidligere skandalesager?

Men lige lidt hjalp det.

Der var ingen svar at hente hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i går.

Ekstra Bladet foran Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Trods henvendelser til styrelsens reception og en hel times optagelse af podcasten 'Ingen Kommentarer' (som du kan lytte til, der hvor du henter dine podcasts) foran styrelsens hovedindgang var det eneste resultat en gul post-it-seddel, som en receptionist venligt afleverede til Ekstra Bladets udsendte.

På sedlen stod blot en enkelt mailadresse: 'fm@fm.dk' - hovedadressen til Finansministeriet.

Hvorfor det er Finansministeriet under minister Nicolai Wammen (S), der skal svare på, hvad status er i personalesagerne, er uvist.

Ekstra Bladet forsøgte i går at få svar fra mailadressen. Men der kom intet svar forud for artiklens deadline.

Prioriterede pressen over sager

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan aktlisten viser, at det første, styrelsen sikrede sig, var at etablere et presseberedskab og samle skabeloner for, hvordan pressens anmodninger om aktindsigter skulle behandles.

Dokumentet med skabelonerne blev oprettet i selv samme minut, som politikerne i Granskningsudvalget trådte ud af lokalet, hvor de havde fået præsenteret beretningens hovedpointer 30. juni.

Derudover lavede styrelsen en oversigt over pressehenvendelser og et dokument med titlen 'navngivning af dokumenter'.

Først derefter begyndte de at undersøge sagens 'procesovervejelser' og 'procesplan', som titlerne på dokumenterne viser.

Selvom procesplanen altså blev oprettet 3. juli - fire dage efter beretningen lå færdig - er der intet nyt kommet frem siden, og styrelsen afviser at give nogen form for indsigt i, hvordan processen nærmere forløber i sagsbehandlingen af embedsmændenes personalesager.

Loft: - Hvorfor skulle jeg hjemsendes hvis Barbara ikke skal?

Peter Loft.

Alle er lige. Men nogen er mere lige end andre.

Sådan lyder analysen af de manglende hjemsendelser af ti topembedsmænd fra en, der selv har prøvet at måtte tage hjem i privaten i vanære: Tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft.

Den mangeårige departementschef blev hjemsendt, kort tid efter en undersøgelseskommission i 2012 blev nedsat for at kulegrave omstændighederne bag lækagen af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattepapirer til B.T.

- Jeg blev bedt om at tage hjem, meget kort tid efter den kommission blev nedsat. Men hvorfor den her forskel? Her har vi ti topembedsmænd, der allerede har fået en meget hård kritik fra en færdig kommission i en noget mere alvorlig sag, vil jeg mene, siger Peter Loft til Ekstra Bladet.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor jeg skulle hjemsendes, hvis de her ikke skal, siger Peter Loft.

Peter Loft peger på et andet potentielt problem ved, at Barbara Bertelsen og rigspolitichef Thorkild Fogde stadig kan gå på arbejde.

- Jeg tænker da over som tidligere departementschef, hvordan dep-chefer skal kunne opretholde en fornuftig relation til Barbara Bertelsen. Hvordan kan de være sikre på, at hun lever op til forvaltningsregler som sandhedspligt og decorumkravet?

- Og måske i endnu større grad med rigspolitichefen, som er landets øverste politimyndighed og trods alt har at gøre med flere borger-rettede opgaver, siger Peter Loft.

Hør hele afsnittet fra styrelsen her eller hvor du hører dine podcasts