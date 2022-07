Styrelse venter ikke på ny direktør

Det er ikke udskiftning på direktionsgangen, der trækker sagsbehandlingen hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i langdrag.

Den nuværende direktør i styrelsen, der skal være med til at afgøre skæbnen for ti embedsmænd, der fik hård kritik i Minkkommissionens beretning, Signe Friberg Nielsen, har allerede meddelt sin afgang i forbindelse med, at hun går på pension.

Oprindeligt var det planen, at hun skulle fratræde 1. juni, men da der ikke blev fundet en ny, blev datoen udskudt til 1. august. Sidenhen er direktørens otium blevet yderligere udskudt, så hun først fratræder i slutningen af september.

Men pensionsplanerne er ikke grunden til, at der er nu er gået en hel måned, siden embedsmændene fik den hårdtslående kritik, uden der er kommet nogen form for nyt fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der skal stå for rådgivningen i personalesagerne.

'Styrelsen kan informere om, at sagsbehandlingen som opfølgning på Minkkommissionens beretning ikke afventer det aktuelle stillingsopslag til styrelsesdirektør,' lyder det fra styrelsen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Foregår på tværs af kontorer

Direktøren spiller i forløbet en overordnet rolle som leder af det team, der sidder med sagerne, oplyser styrelsen.

'Sagerne behandles i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen af et team på tværs af styrelsens kontorer bestående af jurister med forskellige kompetencer og baggrunde. Styrelsens direktør leder teamet og har det endelige ansvar for styrelsens vurdering af og rådgivning i personsagerne,' lyder det i det skriftlige svar.

Det er også eneste, man kan få at vide i den sag.

Styrelsen har nemlig mørklagt processen fuldkommen, og afviser igen over for Ekstra Bladet at løfte bare et hjørne af sløret for, hvornår man kan forvente nyt om embedsmændene, eller hvad planen er for afgørelsen af deres skæbner.

'Procesplan' klar

Fire dage efter kommissionen fremlagde den endelige beretning for både offentligheden og Folketinget, lå en 'procesplan' klar.

Det viser en aktliste fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

I samme ombæring oprettede man et dokument med titlen 'procesovervejelser', men indholdet i hverken overvejelserne eller den egentlige plan må Ekstra Bladet få indsigt i.

Heller ikke selvom de ti kritiserede embedsfolk, blandt andre departementscheferne Barbara Bertelsen (Statsministeriet), Johan Legarth (Justitsministeriet), Henrik Studsgaard (Miljø- og tidligere også Fødevareministeriet), samt chefen for Rigspolitiet Thorkild Fogde, fortsat møder ind på arbejde, mens deres sager behandles.

Barbara inhabil

Ansættelsen af den nye direktør har tidligere været genstand for opmærksomhed, da Berlingske kunne fortælle, at Barbara Bertelsen, en af de kritiserede topembedsmænd, var formelt involveret i ansættelsen af den nye styrelsesdirektør, selvom styrelsen behandler hendes sag.

Særligt Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, har gjort sig bemærket i sagen. Hendes skæbne er stadig ikke afgjort af styrelsen. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det var hun som rådgiver for Mette Frederiksen, der sidder i regeringens ansættelsesudvalg. Men efter Barbara Bertelsens tilknytning til ansættelsesprocessen måtte Statsministeriet på banen og erklære Barbara Bertelsen inhabil i sagen.

'I det omfang den personalemæssige opfølgning på Minkkommissionens beretning i forhold til Statsministeriets departementschef ikke er afsluttet, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen således fortsat bistår statsministeren hermed, vil Statsministeriets departementschef og Statsministeriets medarbejdere i øvrigt ikke deltage i behandlingen af sagen,' oplyste Statsministeriet til TV2.