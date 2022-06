Styrtbløder: Så mange har forladt Messerschmidt

Over hele landet har prominente DF'ere forladt partiet efter formandsskiftet. Fælles for de fleste er en kritik af partitoppen

Både i Folketinget, i regionerne og i baglandet smuldrer det under DF's formand, Morten Messerschmidt.

En regulær åreladning har gjort partiet betydeligt tyndere, siden den nye formand trådte til i januar, og med introduktionen af Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, kan Dansk Folkeparti blive endnu mere udmagret.

Flere kandidater og folketingsmedlemmer står nemlig på vippen til at hoppe over i det nystiftede parti.

Ekstra Bladet har opgjort, hvilke lokalformænd og medlemmer af Folketinget, byråd eller regionsråd der har forladt partiet, siden Morten Messerschmidt blev formand.

Særligt Nordjylland har været hårdt ramt, og hele Djursland er på få år gået fra at være partiets højborg til nu at være DF-frit land.

De har forladt partiet Nordjylland Lise Bech Tidl. folketingsmedlem for DF opstillet i Thy og på Mors. I dag en del af udbrydergruppen Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Nina Røntved Krog Tidl. lokalformand i Thisted. Flere bestyrelsesmedlemmer forlod partiet med hende. Forlod partiet 13. juni 2022 Tommy Degn Tidl. lokalformand i Rebild. Flere bestyrelsesmedlemmer forlod partiet med ham. Forlod partiet 9. juni 2022 Liselotte Lynge Jensen Tidl. byrådsmedlem i Vesthimmerland. Hun var kommunens eneste DF'er i byrådet Forlod partiet 15. juni 2022 Kristoffer Hjort Storm Tidl. byrådsmedlem i Aalborg, hvor han også var rådmand. Han er blevet kaldt et politisk stortalent. Forlod partiet 4. juni 2022 Kurt Jensen Tidl. lokalformand i Hjørring. Med ham røg en stor del af lokalbestyrelsen Forlod partiet 17. marts 2022 Bent Bøgsted Tidl. folketingsmedlem for DF i Frederikshavn. I dag er han en del af Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vestjylland Jørgen Byskov Tidl. medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var kommunens eneste DF'er. Forlod partiet 21. juni 2022 PR-foto Syd- og Sønderjylland Marie Krarup Tidl. medlem af Folketinget for DF i Varde. Ligeledes en del af Gæs og Gaser Forlod partiet 26. februar 2022 Hans Kristian Skibby Tidl. medlem af Folketinget for DF i Hedensted. Nu Gæs og Gaser Forlod partiet 22. februar 2022 Karina Adsbøl Tidl. medlem af Folketinget for DF i Kolding. Nu Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Olfert Krog Tidll. byrådsmedlem for DF i Esbjerg. Han var partiets eneste medlem i Esbjerg. Han er fortsat som løsgænger. Forlod partiet 7. juni 2022 Foto: Jonas Olufson Østjylland Diana Therese Mikkelsen Tidl. byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Hun var den sidste tilbageværende DF'er i både Norddjurs og Syddjurs Kommune. Nu er Djursland DF-frit land Forlod partiet 23. juni 2022 PR-foto Fyn Jens Henrik Thulesen Dahl Tidl. folketingsmedlem for DF og opstillet i Assens. Vil nu være med i Danmarksdemokraterne Forlod partiet 24. juni 2022 Torben 'Trafik' Nielsen Tidl. lokalformand i Assens. Fire medlemmer af lokalbestyrelsen forlod DF samtidig. Forlod partiet 22. juni 2022 Foto: Jens Dresling Sjælland Martin Henriksen Tidl. byrådsmedlem i Stevns og medl. af hovedbestyrelsen i DF. Også næstformanden og kasseren i Stevns forlod DF med ham. Forlod partiet 11. februar 2022 Lea Berg Henriksen Tidl. lokalformand i Stevns og hustru til Martin Henriksen Forlod partiet 25. januar 2022 Peter Skaarup Tidl. folketingsmedlem og gruppeformand i DF valgt i Brønshøj. Forlod partiet 24. juni 2022 Gitte Simoni Tidl. regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for DF i Roskilde Forlod partiet 17. juni 2022 Fritz Christensen Tidl. lokalformand i Faxe. Også næstformanden smuttede i samme ombæring. Forlod partiet 4. juni 2022 Liselott Blixt Tidl. medlem af Folketinget i Greve. Nu en del af udbrydergruppen Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Foto: Anthon Unger Vis mere Vis mindre

Opgørelsen er fraregnet lokale næstformænd, tidligere folketingsmedlemmer, folketingskandidater og lignende, selvom også de udgør en omend endnu mere folkerig gruppe.

Flere på vej

Senest har folketingsmedlemmerne Jens Henrik Thulesen Dahl og Peter Skaarup meldt sig ud af partiet fredag. Lørdag morgen har Søren Espersen fulgt trop.

Også Kristian Thulesen Dahl er på vej ud. Han har allerede meddelt, at han ikke stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg. Mange spår, at også han vil rykke til Inger Støjbergs parti.

Ekstra Bladet har prøvet at finde de ti løsgængere i Folketinget og efter længere tids jagt, dukkede en stribe DF-afhoppere op. De mener bestemt ikke, at de er Dansk Folkeparti 2.0 - og så langer de ud efter deres tidligere formænd Afhoppere langer ud efter Pia K. og Messerschmidt

Smækkede med døren

Der er ikke kun mange fra Dansk Folkeparti, der har forladt partiet.

En lang række af dem har også smækket med døren på vej ud og peger på Christiansborg som årsagen. Læs, hvad nogle af dem sagde her.

- Selvfølgelig er det da ikke fantastisk

Det er næsten en tilståelsessag, at der er problemer, da Ekstra Bladet taler med Dansk Folkepartis politiske næstformand, René Christensen.

Han kalder det nok en gang 'en brydningstid', som mange andre DF'ere har gjort det den seneste tid.

- De fleste peger på Christiansborg som problemet ...

- Ja, men det er jo også rigtigt, afbryder René Christensen.

- Det lyder åndssvagt at sige, og det er ikke for at være Komiske Ali, men partiet har det egentlig godt. Det er folketingsgruppen, der har det dårligt. Det er nok det billede, der er.

René Christensen hæfter sig ved, at partiet efter hans mening stadig er sundt. Mere end 10.000 danskere er fortsat medlemmer af partiet, og størstedelen af lokalforeningerne står stadig.

- Vi havde selvfølgelig helst været det foruden, at så mange er gået.

René Christensen kan godt forstå, hvorfor medlemmerne peger på Christiansborg som problemet. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Bliver hele tiden ødelagt

René Christensen nævner valgkampen op til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet som et symbol på, at partiet er 'i god gænge', fordi så mange frivillige deltog og hjalp.

- Men det bliver hele tiden ødelagt af, at der er fnidder-fnadder. Faktisk i en relativt lille gruppe, selvom man selvfølgelig skal anerkende, at folketingsgruppen er en meget, meget vigtig gruppe af et parti. Men det er der, udfordringerne har været.

- Og det har det også været med hele den her Inger Støjberg-ting. Og det kulminerer jo nu, og det er måske meget heldigt.

- Så det er fint, at der bliver luget ud?

- Jeg vil ikke sige, at jeg har det fint med det, men jeg accepterer det. Jeg håber, at folk husker, at der har været flere lyse timer, end der har været mørke timer i deres tid i partiet.

Han mener dog ikke, at der er krisestemning i partiet.

- Selvfølgelig er det da ikke fantastisk, hvad der sker lige nu. Men det er også meget sundt, at der er kamp om pladserne i partiet. De skal jo gå til dem, der brænder for det. Politik er jo en magtsport.

