Sundheds-professor: Danmark kan genåbnes efter påsken

’Vi er jo allesammen optaget af, hvornår Danmark kan åbne op igen. Derfor er jeg glad for at regeringen har inviteret partierne til at drøfte det spørgsmål i denne uge’, skriver fagbossen.

’Det er en helt nødvendig snak, vi er nødt til at have, da jeg ellers er dybt bekymret for, at det kan have alt for store konsekvenser for arbejdsmarkedet og det danske samfund, hvis vi fortsat er lukket ned i de næste to måneder’, lyder det.