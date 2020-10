Sundhedsborgmester vil have gratis vacciner til alle danskere

Influenzavaccinen skal være gratis for alle danskere under corona, mener Københavns Sundheds- og Omsorgsborgmester. Man beskytter risikogrupperne med det nuværende vaccinationsprogram, lyder det fra Sundhedsstyrelsen

En vaccine mod influenza skal være gratis for alle danskere, mener Sisse Marie Welling (SF), der er Sundheds- og Omsorgsborgmester i København. Sundhedsstyrelsen mener, at man beskytter risikogrupperne fyldestgørende med det nuværende program.

Influenzasæsonen er lige skudt i gang og i den forbindelse meldte Sundhedsstyrelsen mandag, at personer i risikogrupper og sundhedspersonale landet over kan blive testet gratis under coronapandemien.

Men det er i følge den københavnske Sundheds- og Omsorgsborgmester ikke nok.

- Vi er i en Covid-situation, hvor vi har brug for at testkapaciteten ikke bliver brugt på at teste folk med influenza. Jo flere vi kan undgå får influenza, jo mindre pres lægger vi på vores testkapacitet og vores sygehuse. Det er værd at bruge penge på.

Hvad vil det koste?

Corona og influenza kan være en farlig cocktail, men primært for ældre mennesker og udsatte borgere, og de har allerede adgang til en gratis influenzavaccine.

Da Ekstra Bladet mandag interviewede Søren Riis Paludan, der forsker i virus og vacciner ved Aarhus Universitet, sagde han om kombinationen af corona og influenza:

- Man har ikke rigtig nogen evidens for, at folk udenfor risikogruppen er i fare. Det er klart, hvis man lige præcis overlever en coronainfektion, så er det en risiko at få influenza samtidig eller lige efter.

Den større fare ved influenza og corona ligger altså primært hos ældre og udsatte, men Sisse Marie Welling mener stadig, at vi skal begrænse influenzaen med en gratis vaccine til alle danskere, så flest muligt kan gå på arbejde og testkøerne ikke bliver belastet yderligere, da symptomerne for de to infektioner er ens.

Til Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad forslaget ville koste, svarer Sisse Marie Welling, at det er sundhedsministerens bord. Hun beskriver, at hendes parti har spurgt til det i Folketinget, men at hensynet er at holde coronapandemien nede, og det skal veje tungt i afvejningen.

- Det er klart, at det er op til sundhedsministeren at lave den økonomiske afvejningen, siger Sisse Marie Welling.

Ikke en overvejelse hos Sundhedsstyrelsen

Ekstra Bladet tog i forbindelse med artiklen kontakt til Sundhedsministeriet, der henviste til Sundhedsstyrelsen.

Hos Sundhedsstyrelsen har et vaccinationsprogram for alle danskere ikke været oppe at vende.

- Gratis vacciner til alle danskere er ikke noget, vi i Sundhedsstyrelsen har overvejet. Vi har et program for de særlige risikogrupper, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen udsendte mandag en pressemeddelelse om gratis influenzavacciner. Dette tilbud gælder for borger i risikogrupper og sundhedsfagligt personale, og det beskytter ifølge Sundhedsstyrelsen risikogrupperne.

- Rent sundhedsfagligt handler det her om at beskytte dem, der er i risiko. Dem beskytter vi ved det nuværende vaccinationsprogram. Det er et politisk ønske, hvis man vil have et program, der dækker alle danskere, siger Bolette Søborg.

De vacciner, man tilbyder nu, er bestilt i foråret, hvor der på grund af coronapandemien var stor interesse for influenzavaccinerne på verdensmarkedet, beskriver Bolette Søborg. Hun betvivler derfor, om det ville være muligt at bestille den mængde vacciner, som Sisse Marie Welling foreslår.

- På nuværende tidspunkt tror jeg, at det vil være svært at få vaccinerne, men det må man jo efterprøve.

Danskere, der ikke er en del af risikogrupperne eller er sundhedsfagligt personale, kan på nuværende tidspunkt få årets influenzavaccine, men skal betale for den.