Sundhedsminister: Coronarestriktioner forlænges til 31. oktober

Regeringen forlænger de landsdækkende restriktioner, der er indført for at få bugt med coronavirus i Danmark til 31. oktober

Det er nødvendigt at forlænge de landsdækkende coronarestriktioner til 31. oktober.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde onsdag.

Restriktionerne omfatter forsamlingsforbud, og at barer, restauranter og lignende skal lukke klokken 22.

- Niveauet er stadig højt, men pilen vender endelig så småt ned på den måde, siger Magnus Heunicke som begrundelse for, at man forlænger restriktionerne.

Smittetal falder

Tirsdag er der registreret 331 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark. Antallet af indlagte falder med otte til 116.

København har længere tid end resten af landet være underlagt de seneste restriktioner, og de ser ud til at have haft en virkning.

- Store superspreder-arrangementer kan stadig genstarte smitten. Tallene er faldet i København, hvor der var større problemer for et par uger siden. Det tyder på, at københavnerne har ændret adfærd, siger sundhedsministeren.

På pressemødet deltager sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S), faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne Lykke Petri, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst og formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Simon Kollerup siger direkte henvendt til de erhvervsdrivende, at de er direkte grund til, at sundhedsvæsenet kan følge med.

- Et stor tak til alle i dansk erhvervsliv, der styrer Danmark i den rigtige retning, siger erhvervsministeren.

Corona og influenza: Én ting skal vi undgå

Kåre Mølbak siger. at de nyeste prognoser ser gode ud, men advarer samtidig om, at smittetallet fortsat er højt.

Det er i øjeblikket på 47,4 per 100.000 indbyggere i Danmark.

– Vi har en epidemi, der hurtigt kan tage fart, siger Kåre Mølbak.

Sundhedsborgmester vil have gratis vacciner til alle danskere