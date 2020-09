Sundhedsministeriet forlænger coronatiltag

De nuværende coronatiltag forlænges frem til og med efterårsferien, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke.

Således forlænges alle nationale restriktioner frem til og med søndag 18. oktober.

De nuværende, nationale restriktioner gjaldt foreløbigt frem til 4. oktober, men er altså blevet forlænget yderligere.

Det betyder blandt andet, at restauranter, barer og caféer fortsat skal lukke klokken 22 i hele Danmark, og at man skal bære mundbind og visir, når man ikke sidder til bords.

Derudover meddeler ministeriet, at forsamlingsforbuddet på over 50 personer også kommer til at omfatte private fester allerede fra i morgen, lørdag, klokken 12.

Hidtil har det været muligt at afholde større private arrangementer på hoteller og restauranter for op til 500 mennesker, men det bliver nu forbudt.

Reglen om 50 personer gælder ikke i private hjem, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Men selvom den rent juridisk ikke gælder i privaten, opfordrer rigspolitichefen danskerne til at begrænse antallet af gæster til 50 personer.

Store private fester forbydes

