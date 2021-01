Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Sundheds- og Ældreministeriet holder onsdag aften pressemøde om den nuværende situation med covid-19 i Danmark.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Mødet finder sted klokken 19.

Mødet kommer til at omhandle 'status på covid-19 i Danmark og forlængelse af tiltag og restriktioner'.

Som Ekstra Bladet tidligere onsdag kunne oplyse, har regeringen i sinde at forlænge de nuværende restriktioner med tre uger.

Nedlukning forlænges i tre uger

Restriktionerne stod ellers til at udløbe 17. januar, men de vil fremover gælde til mindst 8. februar.

Det orienterede regeringen de øvrige partiledere og sundhedsordførere om på et møde tidligere. Det skete i kølvandet på, at Mette Frederiksen fra Folketingets talerstol havde sagt, at regeringen havde et ønske om at forlænge restriktionerne.

Gældende restriktioner til 8. februar * Forsamlingsloftet på 5 personer. * Det er ikke muligt at samle op til 500 siddende personer ved eksempelvis konferencer, kulturarrangementer, idrætsarrangementer og generalforsamlinger. * Befolkningen opfordres til ikke at samles flere end fem personer i private hjem, medmindre der bor flere personer i husstanden i forvejen. * Regeringen opfordrer befolkningen til ikke at se andre uden for husstanden i det omfang, det er muligt. Man bør begrænse social omgangskreds til maksimalt fem personer. * Afstandskrav på to meter. * Der skal mindst være 7,5 kvadratmeter per kunde i eksempelvis dagligvarebutikker. * Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden. * Daginstitutioner holdes fortsat åbne. Men pasning af børn skal foregå i mindre, faste grupper, når det er muligt. * Forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis de har mulighed for det. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Vis mere Luk

Tre ministre deltager

Netop Mette Frederiksen deltager ikke selv på dagens pressemøde.

I stedet vil sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke være til stede sammen med justitsminister Nick Hækkerup og skatteminister og fungerende finansminister Morten Bødskov.

Derudover vil direktører i henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut Søren Brostrøm og Henrik Ullum deltage på pressemødet.