Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Tirsdag udtalte Magnus Heunicke (S), at regeringen er klar til at lade nogle af corona-restriktionerne udløbe

Sundhedsministeriet holder pressemøde om corona onsdag klokken 18. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) samt direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, og direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, vil deltage.

En potentiel lempelse af de gældende restriktioner har været på tale de seneste dage. Magnus Heunicke udtalte således tirsdag, at regeringens udgangspunkt er 'at åbne så meget som muligt inden for kulturlivet så hurtigt som muligt'.

Her oplyste ministeren ydermere, at Epidemikommissionen vil komme med en vurdering af hver enkelt restriktion.

Kommission vil beholde flere restriktioner

De nuværende restriktioner, som indebærer, at blandt andet forlystelsesparker, zoologiske haver, museer og biografer holder lukket, gælder til og med søndag. Derfor har Folketingets partier i dag skullet tage stilling til, om de skal forlænges.

Tidligere onsdag erfarede TV2, at Epidemikommissionen indstiller til fastholdelse af en række gældende coronarestriktioner til og med 31. januar.

Ifølge mediet anbefaler Epidemikommissionen, at restriktioner for nattelivet og serveringssteder forlænges. Det vil indebære, at nattelivet fortsat skal være lukket, og at serveringssteder fortsat skal stoppe for udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23.

Et generelt forbud om salg af alkohol fra klokken 22 til klokken fem bør også stadig gælde, hvis det står til kommissionen.

Epidemikommissionen anbefaler også, at der bliver åbnet mere på en række områder.

For eksempel er der lagt op til, at biografer, koncertsteder, teatre og kulturhuse kan genåbne fra 17. januar. Det vil imidlertid være med krav om coronapas, mundbind og deltagerbegrænsning.

Restriktionerne har været gældende siden 19. december.