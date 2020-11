Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Kort efter, at faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak har varslet sit farvel til arbejdsmarkedet i begyndelsen af 2021, lyder samme melding fra departementschefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels.



- Det har været et privilegium at få lov at slutte min karriere som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Det er et hus fyldt med dygtige, engagerede og hårdtarbejdende medarbejdere og chefer, som jeg kommer til at savne, siger Per Okkels i en pressemeddelelse fra ministeriet.



Ifølge et interview i Altinget har han sidste arbejdsdag 15. januar.



Per Okkels har været øverste embedsmand i Sundhedsministeriet under covid-19-pandemien, der har trukket store veksler på hele embedsmandsapparatet. Det har skullet omstille sig meget hurtigt for at løse de massive opgaver, pandemien har givet.



Til Altinget siger han, at han havde planlagt at gå på pension allerede i sommer. Men at pandemien gjorde, at han blev.



- Sundhedsministeren bad mig udsætte tidspunktet. Men nu synes jeg godt, jeg kan få lov at gå på pension.



Nu er der vacciner, og der er mere styr på håndteringen af pandemien.

- Jeg kan godt føle, at jeg på en måde svigter. Men jeg fylder 67, så det må være nok, siger han til Altinget.



Per Okkels er uddannet cand.scient.pol. og havde længe en karriere i regionerne, der står for sundhedsvæsnet. Her blev han i 2008 administrerende direktør, indtil han i 2011 skiftede til rollen som departementschef i ministeriet.



Sundhedsminister Magnis Heunicke (S) skriver om sin nu afgående departementschef:



- For mig personligt har samarbejdet med Per Okkels under covid-19-pandemien været det mest intense og vigtige forløb, og Danmark har haft gavn af at have så dygtig en departementschef på så kritisk en post i så afgørende en periode.



Under covid-19 er det blevet beskrevet, at Per Okkels skulle have været med til at lægge pres på myndigheder som Statens Serum Institut. Til Altinget vil han ikke tale om håndteringen af covid-19 i detaljer.



- Men overordnet set, så synes jeg, at Danmark indtil videre har klaret sig godt igennem dét, der måske er den største krise siden Anden Verdenskrig, siger han til Altinget.