Sundhedsminsteriet indkalder til pressemøde

Onsdag klokken 14 bliver der afholdt pressemøde om covid-19-situationen.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt deltagerne på mødet er sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, erhvervsminister Simon Kollerup og Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut.

Det er uvist, præcis hvad der vil blive udmeldt på pressemødet. De sidste dage har der dog været en tendens til, at der er færre nye smittetilfælde. Antallet af indlagte med covid-19 er imidlertid stigende.

Ud over Kåre Mølbak og ministrene deltager Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst samt Anette Lykke Petri, der er konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det seneste pressemøde, der blev afholdt med deltagelse af repræsentanter fra regeringen, var 1. oktober, hvor det kom frem, at op mod 100 minkbesætninger skal aflives på grund af udbredt smitte blandt mink.

To dage før var der også et pressemøde med blandt andre Søren Brostrøm og Magnus Heunicke, men her blev der ikke præsenteret nogen nye tiltag. Til gengæld fik pressemødet opmærksomhed, fordi en person fik sneget sig ind under dække af at være journalist og konfronterede Kåre Mølbak og Søren Brostrøm med konspirationsteorier om, at coronavirus slet ikke findes.

Sur Brostrøm: Har ingen steder hjemme

Mand konfronterede Brostrøm: Corona kan skyldes 5G