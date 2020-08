Sundhedsordfører efter Mølbak-bombe: - Ikke forsvarligt

Ingen dans og druk efter midnat, tak.

Stigende smittetal og frygt for en anden bølge af covid-19 får nu regeringens støtteparti Enhedslisten til at meddele, at de ikke kan støtte en yderligere genåbning af samfundet, fase 4, der blandt andet ville genåbne diskoteker og tillade barer at holde åbent efter kl. 24.

Meldingen fra støttepartiet kommer, efter faglig direktør hos Statens Seruminstitut tirsdag har gjort klart, at han ikke kan forsvare en yderligere genåbning af samfundet.

- Det er særdeles bekymrende, at en så fremtrædende virolog som Kåre Mølbak nu kommer med så klart et budskab. Det skal vi lytte til. Og det vil vi gøre i Enhedslisten. Derfor mener vi ikke, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lave en fase fire-genåbning lige nu, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund til Ekstra Bladet.

Kåre Mølbak: Jeg kan ikke anbefale fase fire sundhedsfagligt

- Det håber vi også, regeringen vil lytte til, lyder det fra sundhedsordføreren.

I et interview med Ingeniøren i kølvandet på de stigende smitteltal har Kåre Mølbak tonet rent flag om sit sundhedsfaglige på syn risikoen ved at åbne mere op lige nu.

- Der er en stor risiko forbundet med det, og om man fra politisk side vil løbe den risiko, må man jo politisk tage stilling til, siger han til Ingeniøren.

- Hvad er din faglige rådgivning på baggrund af den smittespredning, vi ser nu?

- Jamen den er jo, at det ikke er noget, som jeg kan anbefale sundhedsfagligt, at man går videre med, lyder det fra Kåre Mølbak.

Forhandlinger om hjørnet

Det er ifølge Ekstra Bladets oplysninger planen, at partilederne i Folketinget skal forhandle om den yderlige genåbning af samfundet 12. august.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke eller Socialdemokratiet til Kåre Mølbaks udmelding.