Sundhedsordførere indkaldes: Nye coronatiltag på vej

Partilederne på Christiansborg er i aftes blevet orienteret om, at nye coronatiltag er på vej. Det bekræfter to sundhedsordførere over for Ekstra Bladet.

Der kommer desuden endnu et møde i den såkaldte covid19-følgegruppe senere i dag, hvor partiernes sundhedsordførere er indkaldt.

- Vi er blevet varslet om, at der kommer et møde, efter partilederne er blevet orienteret. Men vi ved ikke præcist, hvad mødet handler om, siger Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen, til Ekstra Bladet.

Heller ikke statsminister Mette Frederiksen vil røbe, hvad de nye tiltag går ud på endnu

- Vi melder ud, når vi er klar, lyder det fra statsministeren over for TV2 på vej ind i Folketingssalen.

Ekstra Bladet kan dog fortælle, at sundhedsordførerne til formiddag har modtaget en mail, hvor de er blevet varslet om, at et nyt møde er på vej 'snarest muligt' i løbet af i dag, onsdag.

Varsler nyt møde

'Som vi varslede til partilederne i går, er der nye tiltag på vej. Indsatsgruppen arbejder aktuelt på dette', skriver Sundhedsministeriet i mailen til sundhedsordførerne.

Ekstra Bladet arbejder på højtryk på at få bekræftet, hvilke tiltag der er tale om - ikke mindst om der er tale om nye restriktioner.

Ifølge flere kilder på Christiansborg kan der være tale om yderligere restriktioner, da tiltagene netop drøftes i myndighedernes Indsatsgruppe, som består af Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og SSI.

Det er denne gruppe, der afgør, om de nuværende tiltag er skrappe nok i forhold til at få inddæmmet smiten med coronavirus.

Ingen af de ordførere, Ekstra Bladet har talt med, kender endnu tidspunktet for mødet eller den præcise dagsorden. Ejheller om der senere på dagen kommer et pressemøde.

Opdateres ...