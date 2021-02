Sundhedsordførere indkaldt: Regner på regional genåbning

En gradvis regional genåbning af samfundet kan være på trapperne.

Folketingets sundhedsordførere er indkaldt til en orientering fredag morgen, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke vil gennemgå flere scenarier for en gradvis lempelse af de nuværende coronarestriktioner, der er stærkt efterspurgt af flere partier og organisationer.

Det oplyser flere sundhedsordførere til Ekstra Bladet.

- Som vi ser det, kan vi godt allerede nu åbne for, at de store elever kommer tilbage i skolen samt nogle udendørs aktiviteter, siger Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl til Ekstra Bladet.

Det flugter med de scenarier, som der ifølge sundhedsministeren lige nu regnes på i regeringens ekspertgruppe.

Her indgår både en regional åbning af detailhandlen, at lade de større klasser i grundskolen vende tilbage samt visse former for udendørs idræt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Emil Helms

- Det vil ikke være til at bære, hvis vi skal vente på, at den sidste mørkerøde kommune får tallet ned, før vi kan åbne landet op.

- Der bliver vi nødt til at se mere regionalt på det, men det er ikke helt nemt. Det er noget, vi skal gå varsomt til, lød det i går fra Magnus Heunicke på TV2.

Nul smittede

Ekstra Bladet har de seneste dage beskrevet, hvordan smitten er styrtdykket i en lang række provinskommuner, der har haft nul eller ekstremt få smittede i ugevis.

Luk nu op, Mette

Og selvom den mere smitsomme coronavariant B117 lurer i statistikkerne, har det fået ønsket om regional genåbning til at vokse sig større og større.

Ingen smittede i en måned: Vil ikke genåbne

Statsminister Mette Frederiksen har imidlertid været stålfast i sine udmeldinger og sagde så sent som mandag, at de nuværende restriktioner vil vare til mindst 28. februar.

Det er endnu uvist, om en eventuel regional genåbning vil blive iværksat tidligere end denne dato. Der er i skrivende stund ikke indkaldt til pressemøde i hverken Sundheds- eller Statsministeriet, hvilket ofte sker efter Folketingets partier er blevet orienteret om nye tiltag på coronaområdet.