Sundhedsordførere indkaldt til møde: Nye restriktioner kan være på vej

Der kan være yderligere coronarestriktioner på vej.

Flere sundhedsordførere bekræfter overfor Ekstra Bladet, at den såkaldte covid-19-følgegruppe tirsdag er indkaldt til møde i Sundhedsministeriet.

Herunder de konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

- Ja, vi er blevet indkaldt til en orientering. Mere ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, forklarer han til Ekstra Bladet.

Ifølge Per Larsen har fremgangsmåden været den samme som tidligere, hvor der senere på dagen er blevet varslet yderligere restriktioner.

Sundhedsorførere, som Ekstra Bladet har talt med, har ikke fået anden dagsorden end den igangværende coronasituation, som skal drøftes virtuelt fra klokken 12.15 og en halv time frem.

Tidligere har det været et tegn på, at der var nye restriktioner på vej, når sundhedsordførere indkaldes til møde med sundhedsministeren.

Den seneste tid har flere københavnske borgmestre advaret om, at smittespredningen i hovedstaden er ude af kontrol.

Og tirsdag morgen opfordrer flere eksperter til, at der indsættes regionale begrænsninger for danskernes mulighed for at rejse på tværs af landet.

Ekstra Bladet følger sagen ...