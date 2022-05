Sundhedsordførere skal drøfte abekopper på møde

Når sundhedsordførerne fra Folketingets partier mødes onsdag, vil abekopper som noget nyt være på dagsordenen.

Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meldt ud til ordførerne, bekræfter sundhedsordfører hos SF Kirsten Normann Andersen til Ekstra Bladet.

- Det er et i forvejen aftalt orienteringsmøde, hvor vi nu har fået besked om, at vi også vil få en orientering om abekopper, siger Kirsten Normann Andersen.

- Hvis ministeren ikke selv havde sat det på dagsordenen, havde jeg gjort det, for det er noget, der optager danskerne.

Fundet i Danmark

Mandag blev det første tilfælde af smitte med abekopper registreret i Danmark.

Tirsdag er yderligere en person smittet, mens tre er under mistanke for at være smittet.

Sundhedsstyrelsen forventer dog ikke 'udbredt smitte' med virussen, har de meldt ud.

- Er abekopper noget, der bekymrer jer hos SF, siden du siger, du gerne ville have det på dagsordenen?

- Nej, vi er ikke bekymrede. Men det er en ny ting, og derfor vil vi gerne være orienteret om, hvordan det bliver håndteret. Det er helt normalt, siger Kirsten Normann Andersen.

Ekstra Bladet har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet vedrørende den nuværende situation.

Ministeriet er i skrivende stund endnu ikke vendt tilbage.

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk varer Overlæge: Sådan rammer abekopper

