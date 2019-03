Sundhedsreform får kritik af Venstre-folk

Der har flere steder i Venstres bagland ikke været mange rosende ord til den sundhedsreform, som regeringen tirsdag lagde frem.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af interviews med Venstre-folk rundt om i landet.

- Jeg er sikker på, den vil svække Venstre til valget i det vestlige Jylland. Her er den blevet modtaget meget dårligt, siger Jørgen Winther (V), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland.

Også hos næstformanden for Venstre i Midtjylland, får regeringens anstrengelser en kølig modtagelse.

- Det hele vil blive styret fra Aarhus eller fra København, siger Tage Rækby, der kalder planen for en centralisering.

Sundhedsreformen vil blandt andet nedlægge de fem regioner og erstatte dem med 21 sundhedsfællesskaber fra år 2020.

Der oprettes også en nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner, der skal finansiere reformen. Pengene skal blandt andet bruges til at bygge nye sundhedshuse og styrke akutberedskabet.

Avisen har ud over Jørgen Winther og Tage Rækby talt med Venstremedlemmerne:

Carsten Petersen, vælgerforeningsformand på Fyn, Kirsten Devantier, medlem af regionsrådet i Region Sjælland og Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, der alle udtrykker kritik eller bekymring over reformen.

Borgmesteren i Kalundborg, Martin Damm (V), er ikke enig i de kritiske bemærkninger. Han mener i stedet, at Venstre-toppen har lyttet til bekymringerne

Den opfattelse deler Kristian Jensen (V). Der er lyttet til kritikken, lyder det fra Venstres næstformand.

- Det er blandt andet derfor, vi opretter et patient- og pårørenderåd. Tidligere har man kunnet gå til sin regionsrådspolitiker, hvis man kendte en af dem. Nu kan man gå til et patient- og pårørenderåd, som kommer til at være tættere på, siger han.