Sundhedsreform: Hele landet får nyt akutnummer

Hele landet får et nyt akutnummer: 113.

Det nye nummer vil erstatte 1813 og de andre akutnumre, som regionerne i dag opererer med, hvis regeringen og Dansk Folkeparti får magt, som de har agt efter det kommende valg. Det fortæller indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille ved præsentationen af regeringens og DF's sundhedsreform.

De nuværende akuttelefoner vil efter planen ikke blive videreført, fortæller Ammitzbøll-Bille.

Løkke og Tulle enige: Vil skrotte regionerne

Det nye akutnummer erstatter ikke 112, men vil være et fælles nummer for hele Danmark.

De nuværende akuttelefoner har været stærkt kritiserede i flere regioner pga. svingende kvalitet og lange ventetider.

Af sundhedsreformen fremgår det, at det nye nummer skal sikre, 'at patienterne altid ved, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår en akut situation, uanset hvor i landet de befinder sig. Opkaldet viderestilles til et lokalt sundhedstilbud, som kender de lokale forhold. Det nye telefonnummer supplerer 112, som fortsat skal bruges, når der er akut livsfare'.

Se hele pressemødet her. Video: Ritzau