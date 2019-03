Sundhedsreform vækker skepsis: - Jeg ved ikke engang hvem min egen læge er

På Sjællands Universitetshospital i Køge møder regeringen og DF's nye sundhedsreform opbakning for sit store fokus på nærhed i det danske sundhedsvæsen.

Det kan bidrage til at lette presset på sygehusene og øge trygheden blandt patienterne, lød svarende blandt andet fra de patienter og ansatte, Ekstra Bladet mødte på det nybyggede supersygehus.

Men udsigten til at blive behandlet lokalt, hvor specialisterne i øjeblikket mangler, vækker samtidig bekymring.

Gitte Løyche, 68 år

Ifølge 68-årige Gitte Løyche har regeringen og DF en pointe, når de gerne vil sikre mere nærhed i sundhedsvæsenet, men hun forholder sig skeptisk til, om planerne kan føre til 40.000 færre indlæggelser i 2025, som der bliver lagt op til i sundhedsreformen.

- Jeg ved ikke engang, hvem min egen læge er. Min forhenværende gik på pension, og nu hører jeg til et eller andet lægehus, som jeg ikke kender. Jeg ville hellere blive behandlet lokalt, hvis det kunne lade sig gøre, for jeg er ikke så vild med at ligge og køre fem timer, men jeg er her, fordi de har en specialafdeling, og dem kan de jo ikke have alle steder ude i kommunerne, siger hun.

Berrit Vesterby, 62 år

62-årige Berrit Vesterby er enig med regeringen og DF i, at flere patienter i fremtiden skal kunne modtage behandling tættere på deres bopæl. Hun peger på, at nærheden ikke kun ville gavne patienterne, men også de pårørende, som lettere ville kunne komme på besøg.

- Jeg kan kun tilslutte mig, at der skal være bedre behandlingsmuligheder i nærområderne. Hvis jeg bliver indlagt i Odense og skal have fjernet mit andet ben, og det skal jeg på fredag, hvem kommer så og besøger mig? Det var ikke verdens bedste sygehus, vi havde i Roskilde, men bare det var tæt på, det betød næsten det halve. Jeg tror også, det har også betydning for, hvor hurtigt folk bliver raske, siger hun.

Jimmy Jensen, 53 år, sygeplejerske i et privat vikarbureau

Den 53-årige sygeplejerske Jimmy Jensen tilslutter sig, at det kunne lette presset ude på sygehusene, hvis man i fremtiden kunne klare flere opgaver lokalt.

- Jeg synes, at tanken om mere nærhed giver rigtig god mening, fordi der er rigtig stort pres ude på hospitalerne og på afdelingerne. Mange af opgaverne kræver måske ikke specialistviden, men derimod, at man måler blodsukkeret på en patient med diabetes. Det burde man i højere grad kunne klare lokalt, siger han og tilføjer, at det vigtigste tiltag i sundhedsreformen er ambitionen om flere ansatte på sygehusene.

- Jeg tror i meget høj grad, vi mangler flere hænder i sundhedsvæsenet. Hvis vi kunne svinge en tryllestav, der kunne få 2000 flere sygeplejerske ud på afdelingen med det samme, ville det selvfølgelig løfte arbejdsbyrden, men det er også et spørgsmål om at gøre faget mere attraktivt.