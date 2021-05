Sundhedsstyrelsen giver grønt lys til frivillige vacciner

Der bør være muligt for danskere frivillige at tilvælge vacciner, der ellers er pillet ud af vaccinationsprogrammet.

Sådan lyder anbefalingen i et notat fra Sundhedsstyrelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Anbefalingen gælder således AstraZeneca-vaccinen - der nu hedder Vaxzevria - som ikke længere er en del af vaccineprogrammet på grund af potentielle bivirkninger.

Men den kan også blive relevant, hvis myndighederne vælger at droppe vaccinen fra producenten Johnson & Johnson.

Sundhedsstyrelsen skriver således:

'Det (er) Sundhedsstyrelsens vurdering, at der kan etableres en ordning hvor der kan tilbydes tilvalg af godkendte COVID-19 vacciner, der ikke anbefales og tilbydes i massevaccinationsprogrammet, både for Vaxzevria® men principielt også for andre vacciner mod COVID-19 end Vaxzevria® som fravælges i massevaccinationsindsatsen, enten for alle eller for bestemte målgrupper, f.eks. på grund af bivirkningsprofil, størrelse eller dokumentation for effekt, logistiske hensyn, forsyningssikkerhed, overskud af vacciner m.v.'

Politisk beslutning

Sundhedsstyrelsen understreger ifølge notatet, at det er en politisk beslutning, om vaccinen skal gøres frivillig.

Folketingets partier mødes med sundhedsminister Magnus Heunicke mandag kl. 14, hvor netop vacciner og vaccinationsprogrammet er på dagsordenen.

I sidste måned oplyste Sundhedsstyrelsen, at den har valgt at droppe AstraZeneca-vaccinen. Det skyldes, at der er en sammenhæng mellem sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper.

Det er dog fortsat en godkendt vaccine, og Sundhedsstyrelsen har ikke udelukket, at den kan tages i brug igen.