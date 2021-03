Sundhedsstyrelsen grebet i vaccine-bluff

Sundhedsstyrelsens plan for udrulningen af coronavacciner til danskerne pynter på virkeligheden.

Forklaringen skal findes i det, der står skrevet med småt i den officielle 'vaccinationskalender' som viser, hvor langt myndighederne er med at få vaccineret eksempelvis ældre og svagelige.

Kalenderen benytter en kanyle som symbol for 'forventet 1. stik færdiggjort' og to kanyler for 'forventet 2. stik færdiggjort'.

Men brugen af ordet 'færdiggjort' er misvisende.

'Færdig' betyder nemlig ikke, at nogen er færdig med at få et stik.

Det betyder blot, at myndighederne er færdig med at udsende beskeder til folk om, at de nu må bestille tid at blive vaccineret.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en mail til Ekstra Bladet:

- Symbolet med en kanyle i vaccinations-kalenderen symboliserer, at Sundhedsstyrelsen i den pågældende uge forventer, at alle i denne målgruppe har modtaget en invitation til vaccination i deres E-boks eller via almindeligt brev.

Op til en måneds ventetid

Der kan gå lang tid, fra myndighedernes invitation, og til nålen fysisk rammer folks blodbaner, oplyser Ældre Sagen til Ekstra Bladet.

- Vi har eksempler på folk, der har ventet op mod en måned på at få en tid til at blive vaccineret, efter at de har fået besked i deres E-boks, siger seniorkonsulent hos Ældre Sagen Rikke Hamfeldt.

- Generelt har folk svært ved at komme igennem og bestille tid, og der er også eksempler på, at folk på Sjælland får tilbudt at blive vaccineret på Bornholm. Det er grotesk at udsætte sårbare ældre for, og det får desværre nogle til at opgive og slet ikke blive vaccineret, siger hun.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Flere uger bagud

Det reelle antal udførte vaccinationer har konstant halset efter det, der fremgår af vaccinations-kalenderen.

Eksempelvis var der søndag - med udgangen af uge 8 - en enkelt kanyle ud for borgere over 85 år.

Men i virkelighedens verden var det langtfra de forventede 90 procent af folk i den aldersgruppe, der havde modtaget et stik.

Det havde blot 78 procent, viser tal for Statens Serum Institut.

Samtidig var det først i uge 8, at myndighederne nåede målet om endelig vaccination af 85 procent af plejehjemsbeboerne. Det skete ellers ifølge kalenderen allerede i uge 6.

Ifølge kalenderen vil de allersidste danskere over 16 år have 'færdiggjort andet stik' af deres vaccine med udgangen af uge 25 i juni måned.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, om det står ved magt, men det har vi ikke modtaget svar på.