Super-Bruus'en belønnet for ultra-loyalitet

Ingen sag har været for dum. Intet slagsmål for småt.

Regeringens nye skatteminister, Jeppe Bruus, har som politisk ordfører - og før det som retsordfører - aldrig svigtet i sin støtte og opbakning til Mette Frederiksen.

Nu belønnes super-loyalisten for sit forsvarsarbejde. En post som skatteminister er i hus som tak for altid at tage slåskampen en sen aftentime på Twitter, når en af regeringens ministre havde rodet sig ud i problemer.

Og for at troppe op i utallige debatprogrammer, hvor loyaliteten - også på indimellem næsten umulige sager - blev stillet til fuld skue. For eksempel, da han fem gange i streg talte udenom på spørgsmålet om, hvorvidt Jeppe Kofod havde ret i, at Al-Qaeda var fortid i Afghanistan (hint: det havde han ikke, hvilket Kofod også senere erkendte).

Først med rosen til Rossen

Mest mindeværdig er dog Jeppe Bruus' reaktion, da Berlingske kort før valget i 2019 havde forsøgt at lande et interview med tidligere stabschef i Statsministeriet, Martin Rossen, om hans rolle som Mette Frederiksens væbner.

Det var Rossen ikke interesseret i at snakke om. Til gengæld begyndte menige socialdemokrater ud af det blå pludselig at ringe ind til Berlingske for at rose den stærke sosse.

Og den første til at få tungen på gled i rosende vendinger om Rossen var Jeppe Bruus.

- Han formår at omsætte strategier til konkrete og enkle greb og gøre det forståeligt. Han kan eksekvere, sagde Jeppe Bruus til Berlingske; blot en time avisen havde talt med Martin Rossen.

Hård valuta

Den slags loyalitet er hård valuta, der kan veksles til vigtige poster i Socialdemokratiet i almindelighed - og hos Mette Frederiksen i særdeleshed.

Politisk har Jeppe Bruus holdt sin sti ren. Han er dreven og inde i skatteområdet som tidligere pressechef i Skattestyrelsen. Og parlamentarisk har han været med til at lande flere forlig i denne regeringsperiode.

Fredag kunne han med et tilfreds smil sætte sig ind i læderet på bagsædet af ministerbilen.

