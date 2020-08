Susan har ret til tidlig pension: - Hul i hovedet

Det er selvfølgelig bedre end ingenting. Men at tro, at Susan Efferbach Petersen kan fortsætte sit arbejdsliv som sosu-assistent, til hun bliver 71 år - som vil være hendes pensionsalder efter Mette Frederiksens pensions-udspil i tirsdag - er 'langt ude', siger hun.

- Det er da hul i hovedet at tro, at jeg kan fortsætte, til jeg bliver 71 år. Det kan jeg slet ikke se for mig. Jeg har borgere på plejehjem, der er yngre end det. Og til den tid er jeg da ingenting værd fysisk, siger hun.

- Så hvis folkepensionsalderen bliver ved med at stige, kan jeg og de generationer, der kommer efter, jo ikke se frem til en lang pensionisttilværelse med fødderne oppe eller på knæ ved blomsterbedet i sommerhuset, mener Susan.

Mette Frederiksen præsenterede tirsdag planen for tidlig pension. Video: Ritzau Scanpix

Fuldstændig ligegyldigt

Susan er 38 år gammel og er uddannet og arbejder som sosu-assistent. Inden da tog hun som 19-årig en uddannelse som butiksassistent, hvilket betyder, at hun kan regne sin anciennitet på arbejdsmarkedet derfra, da både butiks- og sosu-assistentuddannelserne indbefatter elevløn.

Det betyder, at Susan som 61-årig har været på arbejdsmarkedet i 42 år - hvilket giver hende ret til et års tidligere pensionering.

- Om det er som 71-årig eller 72-årig, jeg kan blive pensionist, er jo fuldstændig ligegyldigt, når vi er så højt oppe. Det ene år forslår som en skrædder i helvede, slår hun fast.

Mange små ting

Hun sukker dybt, mens hun ser frem til de næste 33 år i et fysisk hårdt arbejde.

- Jeg kan allerede nu mærke, at jeg er slidt.

- Det er små ting - for eksempel har jeg dårlig skulder efter i årevis af have givet ældre borgere støttestrømper på, og min finmotorik er forringet, fordi jeg har doseret medicin i så mange år. Det er hårdt for fingrene at presse bunkevis af piller ud af blisterpakker.

- De ting er der ikke ret mange, der tænker over, og det kommer ud over alle de løft, jeg laver, fortæller Susan.

- Du har jo - ligesom alle andre - mulighed for at trække dig tilbage før, hvis du selv finansiere det. Er det en mulighed?

- Jeg er sosu-assistent, min mand er håndværker, og vi har to børn og faste udgifter. Vi har ikke mulighed for at spare op til alderdommen. Det har vi ikke en jordisk chance for.

