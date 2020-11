Svarer igen: Handler ikke om Trump - men om en helt anden

To ord fra Inger Støjberg fik i weekenden folk til at tordne mod Inger Støjberg.

Venstres Næstformand sagde 'Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarroance', da hun talte til hundredvis af rasende landmænd, der demonstrerede mod regeringens håndtering af mink-aflivning.

Og det fik folks pis i kog. Justitsminister Nick Hækkerup kaldte det for dybt usmageligt og skadeligt, mens resten af Socialdemokratiets hær på Twitter og andre sociale medier kogte.

Men nu svarer hovedpersonen igen. På Facebook skriver hun følgende:

'Jeg kan se, at en hær af facebookkrigere har forsøgt at udlægge mine ord fra traktordemonstrationen i Aarhus som om, at jeg skulle være den store fortaler for en nu detroniserede præsident Trump, som har brugt udtrykket at ’dræne sumpen’ til at undergrave og skabe mistillid til hele det amerikanske statsapparat'.

'Sådan hænger det bare ikke sammen.Det at ”dræne sumpen” er et gammelt amerikansk politisk udtryk, som Reagan i høj grad var kendt for at bruge. Nu har jeg så også brugt det, skriver hun.

Hækkerup: - Dybt usmageligt. Og skadeligt

Ellemann afviser Trump-retorik: - Dårligt tidspunkt for officiel krig

Dræn sumpen

Inger Støjbergs kommentar med 'dræn sumpen' kom under lørdagens traktor-demonstration mod regeringens lovbrud i mink-sagen, da hun stod som taler på scenen i København.

- Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance, lød fra fra Inger Strøjberg.

Mette Frederiksen selv havde svært ved at svare præcist på journalisternes spørgsmål om minksagen, da hun som følge af Mogens Jensens afgang måtte præsentere nye ministre.

'Trump-retorik' fra Støjberg: - Venstre er definitivt sunket så dybt

Kommentaren leder tankerne over på en lignende vending fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som han gør brug af i sit opgør med det det etablerede politiske system i Washington.

'Splittelse i sin essens'

Flere politikere på Christiansborg tager afstand fra sumpen-kommentaren på Twitter.

'Er overrasket over Støjbergs ordvalg. I min optik så er den sump hun vil dræne netop gjort af udsagn som hendes', skriver gruppeformand for SF, Jacob Mark, med en appel om, at hun bør trække udtalelsen tilbage.

Politisk leder af Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, er også kommer til tasterne:

'"Dræn Sumpen"? Venstre det er i nødt til at tage afstand fra. Vi skal løse problemerne. Komme til bunds i lovbrud. Ja! Men det dér? Det er splittelse i sin essens. I ved det. Vi har set det. Bliv ikke til GOP (Republikanerne i USA, red.).'

Jakob Ellemann-Jensen har til TV2 søndag fortalt, at han ikke har hørt Inger Støjbergs kommentar.

- Jeg har hørt det anvendt af den nu snart heldigvis forhenværende præsident i Amerika. Det, han mente med det, det kan jeg forsikre, at det mener Venstre ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen skriver TV2.

