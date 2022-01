Svarer igen: Ikke plads til Pia

Knivene sidder løst, og der flyder ondt blod i toppen af Dansk Folkeparti.

Den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen svarer nu igen på et angreb fra Pia Kjærsgaard, der støtter Morten Messerschmidt i formandskampen.

Hvis Martin Henriksen bliver valgt som ny DF-formand 23. januar, så er der ikke plads til Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt i DF-ledelsen.

- Når både Pia og Messerschmidt flere gange har kritiseret min person og min politiske kurs, så bliver det et pænt nej tak. Der skal sættes et nyt hold, siger Martin Henriksen til TV2.

Overfor Ekstra Bladet uddyber Martin Henriksen.

- Jeg mener, at DF fremadrettet skal have en anden og mere konsekvent ledelsesstil, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen mener, Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt flere gange 'har kritiseret min person og min politiske linje, så giver det naturligvis mening, at de kører parløb'.

Han mener også, at de begge er en del af den nuværende ledelse i partiet, og derfor er lukket i Henriksens DF.

- Jeg ønsker jo netop, at der også kommer fornyelse i ledelse, fortæller han.

- Pia vil ikke komme i ledelsen, men vil jo have en fremtrædende plads, fordi mange DF’ere respektere Pias indsats igennem årene, siger Martin Henriksen.

Modsat åbner Martin Henriksen for en fremtrædende plads til afgående formand Kristian Thulesen Dahl. Han kan for eksempel blive finansordfører under Martin Henriksens formandskab.

Går i medierne

Martin Henriksen reagerer på et interview med Pia Kjærsgaard, hvor hun peger på Morten Messerschmidt som ny DF-formand, fordi han er 'absolut bedst egnet' og 'præsentabel' blandt feltet af kandidater.

- Samtidig må jeg sige, at Martin Henriksen benytter enhver lejlighed til at gå i medierne og føle sig forurettet, lød det fra Pia Kjærsgaard i Berlingske.

Pia Kjærsgaard var formand for Dansk Folkeparti fra partiets stiftelse i 1995 og frem til 2012, hvor Kristian Thulesen Dahl overtog posten.

Han trækker sig som direkte konsekvens af DF's dårlige kommunalvalg i november sidste år.

Morten Messerschmidt har været næstformand for DF siden august 2020. Han er medlem af Folketinget og tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

Hans kandidatur indeholder også Peter Kofod, der i dag sidder i Europa-Parlamentet for DF. Han skal være næstformand og overtage formandsposten, hvis Messerschmidt bliver dømt i den uafsluttede sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Morten Messerschmidt er nu favorit til at blive formand, men han 'har haft fingrene nede i fælleskassen', og derfor melder DF's tidligere ældreordfører Jeppe Klenitz-Jakobsen sig nu ud af partiet.

