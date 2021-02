Svarer igen på kvadratmeterkaos

Erhvervsminister Simon Kollerup skriver til Ekstra Bladet, at genåbningen er glædelig, men at han forstår frustrationerne fra de store butikker

Torsdag kom det frem, at de nye retningslinjer for antallet af kunder i butikkerne skabte stor frustration hos erhvervslivet, der knokler for at blive klar til at åbne mandag.

De nye retningslinjer betyder eksempelvis, at en butik på 10.000 kvadratmeter kan åbne op for ligeså mange kunder, som en butik på 400 kvadratmeter. Nemlig 40 kunder.

Administrerende direktør i Ilva, Rami Jensen, fortalte til Ekstra Bladet, at han manglede logikken bag sådan en udregning.

- Vi er selvfølgelig glade for vores 40 kunder i vores 10.000 kvadratmeter store butik i Ishøj på mandag, men vi savner lidt logik, fortalte Rami Jensen, administrerende direktør i Ilva.

10.000 kvadratmeter: Kun 40 kunder

Det har erhvervsminister Simon Kollerup nu svaret på. Han forklarer, at store butikker sidestilles med 'indendørs handelsstrøg'.

'Jeg glæder mig over, at vi på mandag tager et skridt i retning af en mere normal hverdag. Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende for de butikker, der må vente med at åbne, men genåbningen følger de sundhedsfaglige anbefalinger på området,' lyder det i en mail fra Simon Kollerup til Ekstra Bladet.

'Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at der er større risiko for smittespredning i større butikker, da de minder om indendørs handelsstrøg, hvor man som kunde opholder sig længere og stimler sammen i mindre områder. Derfor åbner vi for de mindre butikker først,' skriver ministeren.

FAKTA: Det siger de nye retningslinjer - Udvalgsvarebutikker under 2.000 kvadratmeter forventes at få et krav om ti kvadratmeter per kunde. Så en butik på 250 kvadratmeter må have 25 kunder. Og en butik på 1500 kvadratmeter på have 150 kunder. - Udvalgsvarebutikker mellem 2.000 og 4.999 kvadratmeter forventes at få et krav om 20 kvadratmeter per kunde. Så en butik på 2500 kvadratmeter må have 125 kunder. Og en butik på 3500 kvadratmeter må have 175 kunder. - Udvalgsvarebutikker over 5.000 kvadratmeter forventes at få et krav om 250 kvadratmeter per kunde. Så en butik på 6000 kvadratmeter må have 24 kunder. Og en butik på 10.000 kvadratmeter må have 40 kunder. Vis mere Luk

Venter svar fra sundhedsmyndighederne

Ekstra Bladet har fredag morgen prøvet at få svar fra sundhedsmyndighederne om den udregning, Erhvervsministeriet har lagt til grund for sin beslutning om genåbningen på mandag.

Det er endnu ikke lykkedes.