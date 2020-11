Svarer udenom i 65 minutter

Hvis der var en konkurrence i at svare udenom, så fik vi tirsdag eftermiddag et godt bud på en ny verdensrekord.

I 65 minutter blev statsministeren bombarderet med spørgsmål fra alt fra Pernille Vermund til Pernille Skipper, men vi blev ikke klogere. Mette Frederiksen svarede udenom gang på gang.

Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt og vores politiske kommentator Joachim B. Olsen havde oven i købet sat sig få at drikke et Fernet Branca-shot hver gang, at Mette F. nævnte onsdagens redegørelse.

Det blev gjort et par gange eller ti, og de to herre skal næppe køre hjem fra job i dag. Den næsten fyldte flaske er nu tom.

Vi blev dog lidt klogere tirsdag.

På et svar til et spørgsmål fra Søren Pape Poulsen fralagde statsministeren sig igen ansvaret for, at den ulovlige ordre ikke blev stoppet, da hun søndag blev gjort bekendt med det manglende lovgrundlag. Det er op til den ansvarlige minister - Mogens Jensen - at stoppe den ulovlige ordre:

- Jeg har en klar forventning om, at når man som ansvarlig minister bliver gjort opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel, så retter man op, siger Mette Frederiksen.

Også på doorstep efter spørgetimen blev hun spurgt om, hvorfor regeringen ikke stoppede den ulovlige ordre, da man blev bekendt med den søndag. Og ja, du gættede rigtigt. Redegørelsen blev igen bragt i spil.

- Jeg er ked af, at jeg kommer til at gentage mig selv. Men jeg mener det, jeg sagde i Folketinget før. Der er igangsat en redegørelse og af respekt for det, så afventer jeg redegørelsen, siger Mette Frederiksen.

Skandale

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen siger i spørgetimen, at 'skandalen' om regeringen ulovlige ordre om at aflivning af mink "kun er blevet større".

- Regeringen fortryder ikke, at man gav en ulovlig ordre. Man gør heller ikke noget for at rette op, da man bliver bevidst om, at der er tale om en ulovlig ordre. Regeringen har ikke villet kontakte EU for at sikre en ordentlig erstatning til minkavlerne. Det ville man så pludseligt mandag morgen, da man ikke havde et flertal.

- Der er en måbende befolkningen og kø ved håndvasken. Hvad vil statsministeren gøre for at genoprette tilliden til regeringen og huset her?, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Til det svarer Mette Frederiksen:

- Det afgørende i forhold til tillid er at Folketingets partier stiller sig bag sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Mette Frederiksen i Folketingets spørgetime.

