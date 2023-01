Svensk avis: Hold kæft danskere

De danske protester - ikke mindst fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, mod tankerne om at genåbne atomkraftværket Barsebäck nær København, falder ikke god jord hos den svenske avis Expressen. I klart sprog beder den på lederplads broderfolket om at holde sin kæft.

For hvis man spørger Expressens lederskribent Patrik Kronqvist, så har Danmark og danskerne været udpræget hykleriske, når det kommer til både Barsebäck, atomkraft og grøn energi.

- Gode naboer bør selvfølgeligt kunne have en dialog om placeringen af nye atomkraftværker. Men det danske hykleri i energispørgsmålet er faktisk stødende, skriver han.

Kulkraft og harme

Første klagepunkt fra den svenske redaktør er historisk. For mens danskerne protesterede mod Barsebäck brugte vi i høj grad kul som energikilde. Og forureningen fra det drev også ind over Sverige.

Og for nu er den danske energiproduktion ifølge avisen stadig 15 gange værre end den svenske, når det kommer til kuldioxid.

Han revser også Danmark for da Barsebäck lukkede at tvinge Sverige til at eksportere mere energi til Danmark og dermed være delvis ansvarlig for, at elpriserne i Sydsverige nu er langt højere end i Nordsverige.

Hold kæft

Det får Patrik Kronqvist til at afslutte med bandbullen:

- Først fremtvinger danskerne altså en nedlukning af Barsebäck, siden bliver de sure over, at de kan købe mindre el. Derefter sender de regningen til skåningerne og nu vil de forhindre os i at gøre noget for at løse elkrisen i Sydsverige.

- Jeg er for gode naborelationer. Men når Københavns borgmester forsøget at belære Sverige om elproduktion og grøn omstilling, vil jeg bare sige: Hold kæft.