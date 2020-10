Svensk politi holder fast: Paludan-afvisning var korrekt

Politichefen i Malmø står fast på, at det var en korrekt beslutning at nægte Rasmus Paludan indrejse i slutningen af august. Nu viser det sig, at Paludan på tidspunktet reelt var svensk statsborger

Politiet i Malmø står ved deres håndtering af Rasmus Paludan, da de 28. august i år udstedte et toårigt indrejseforbud til Stram Kurs-lederen og samtidig nægtede ham adgang til Sverige.

Sådan lyder meldingen fra politichefen i Malmø, Mattias Sigfridsson, fredag formiddag, efter Ekstra Bladet tidligere på dagen kunne fortælle, at Rasmus Paludan formelt har fået papirer på, at han er svensk statsborger.

- For os er det vigtigt at sige, at Rasmus Paludan i vores optik 28. august ikke var svensk statsborger. Derfor var beslutningen om at nægte ham indrejse korrekt, lyder kommentaren fra Mattias Sigfridsson til Ekstra Bladet.

Rasmus Paludan modtog torsdag via den svenske ambassade i Danmark dette brev fra Migrationsverket. I brevet bekræfter svenskerne, at Paludan er svensk statsborger. Privatfoto

Rasmus Paludan blev nægtet indrejse i Sverige og fik samtidig indrejseforbud i to år, samme dag som han havde planlagt en af sine islamkritiske demonstrationer nær Malmø.

Her ville han sammen med den svenske provokunstner Dan Park brænde en koran af.

Demonstrationen blev aldrig afholdt, men postyret endte alligevel med voldsomme optøjer i Malmø, hvor mere end 300 vrede moddemonstranter skabte kaos.

Medlemmer af Stram Kurs formåede at brænde en koran af, før optøjerne brød ud. Foto: Ritzau Scanpix

Fri adgang til Sverige

Torsdag modtog Rasmus Paludan en skrivelse fra Migrationsverket i Sverige, der fastslår, at Paludan på baggrund af sine familiære forhold formelt set er svensk statsborger og har været det i mere end 30 år.

Over for Ekstra Bladet bekræfter den svenske ambassade i København, at man har overrakt Rasmus Paludan brevet. Politichefen i Malmø, Mattias Sigfridsson, bekræfter, at Rasmus Paludan nu er svensk statsborger, og man derfor ikke kan opretholde hans indrejseforbud.

28. august lød det ellers fra Mattias Sigfridsson, at Rasmus Paludan var en fare for det svenske demokrati, og svensk politis indrejseforbud mod Rasmus Paldan skete 'for at beskytte de demokratiske værdier, der findes'.

Den højreorienterede partileder blev stemplet som persona non grata.

Derfor er Rasmus Paludan svensk statsborger Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Rasmus Paludans familiære forhold betyder, at Rasmus Paludan siden 2000 har haft krav på et svensk statsborgerskab. I slutningen af 80'erne giftede Rasmus Paludans svenske far sig med Rasmus Paludans danske mor. Det sker ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået på Rådhuset i Helsingør 1. juni 1989. På daværende tidspunkt er Rasmus Paludan syv år gammel, og fordi den kommende Stram Kurs-formand fortsat er under 18, betyder daværende svensk lovgivning, at Rasmus Paludan med brylluppet nu også skal betragtes som svensk statsborger. Formelt ville Rasmus Paludan dog miste statsborgerskabet igen, da han fyldte 22, hvis ikke han havde indsendt en skrivelse til de svenske myndigheder om, han ville beholde sit statsborgerskab inden da. Den skrivelse sender Rasmus Paludan aldrig. Alligevel ender Rasmus Paludan med at opfylde de svenske regler for at få statsborgerskab. Det skyldes, at Rasmus Paludan i en periode inden han fyldte 22 bor og arbejder i Stockholm. Ved at bo i Sverige opfylder Paludan at have en særlig forbindelse til Sverige og det betyder, at han ikke behøver indsende den officielle anmodning om statsborgerskab inden han fyldte 22, har lektor ved Uppsala Universitet og doktor i konstitutionelret Patrick Bremdal tidligere forklaret til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Afviser at uddybe

- Hvad sker der, hvis Rasmus Paludan anmelder en demonstration i Rosengården i weekenden?

- Det er svært at sige. Vi ville lave en trusselsvurdering og vurdere, om det er muligt. Normalt tillader vi demonstrationer, selvom det gør folk vrede. Men hele formålet med en demonstration er at få det demokratiske samfund til at diskutere, om man skal gøre det ene eller det andet, siger politichef Mattias Sigfridsson.

- Formålet er ikke at være til fare for sine omgivelser. Det forsøger vi at vurdere fra gang til gang. Det er umuligt at sige, hvordan vi håndterer hans næste ansøgning om at afholde en demonstration, hvis sådan en skulle komme.

- Da I nægtede Rasmus Paludan indrejse 28. august, henviste I til frygt for, at han ville begå kriminalitet i Sverige. Hvad var det for en type kriminalitet, I var bange for, han skulle begå?

- Der var flere forskellige, men de præcise gerninger kan jeg ikke dele med offentligheden.

- Er det ulovligt at brænde en koran i Sverige?

- Det kan være ulovligt, men er det ikke automatisk. Hvis du bare brænder en koran, er det ikke en forbrydelse. Men hvis du gør det i forbindelse med en hetz mod et specifikt folkefærd eller trosretning, kan det være ulovligt.