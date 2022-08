Svensker risikerer dødsstraf ved domstol i Donetsk

En brite, en kroat og en svensker risikerer dødsstraf efter anklager om at kæmpe for Ukraine som lejesoldater.

De er mandag blevet tiltalt ved en domstol i den selverklærede Folkerepublikken Donetsk, som ledes af prorussiske separatister.

Det skriver russiske medier.

De tre blev taget til fange ved havnebyen Mariupol, som tidligere var centrum for voldsomme kampe mellem Rusland og Ukraine.

To yderligere briter blev også tiltalt mandag, men risikerer ikke dødsstraf. Alle fem nægter sig skyldige ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det er over en måned siden, at Tass først skrev, at svenskeren, kroaten og de tre briter var taget til fange.

Dommeren ved domstolen i Donetsk har ifølge det russiske medie sagt, at retssagen genoptages tidligt i oktober.

Strider mod folkeretten

Det kroatiske udenrigsministerium udtaler som svar på anklagerne mod den kroatiske statsborger:

- Kroatien anerkender ikke tiltalen og anser den hverken for velunderbygget eller lovlig, da den er i modstrid med folkeretten og internationale konventioner om behandlingen af tilbageholdte civile og krigsfanger.

Større dele af de to naboregioner Donetsk og Luhansk kontrolleres af det russiske militær og separatister, der har skabt to selverklærede prorussiske republikker i det østlige Ukraine.

Ingen af de to er internationalt anerkendt.

Regionerne blev anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.

Internationalt anses de to regioner for at være en del af Ukraine.