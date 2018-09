Sverigedemokrater: Ingen undskyldning fra SVT er en skandale!

SVT, Sveriges public service-sidestykke til DR, nægter nu, under 24 timer før valgstederne i Sverige åbner, at undskylde for at have taget afstand fra Sverigedemokraternas formand, Jimmie Åkesson.

Partiet havde bedt om, efter SVT fredag aften tog afstand til en af Åkessons udtalelser under den afgørende valgdebat på SVT.

Det indvandrings- og islamkritiske parti klager nu til det svenske pressenævn over sagen.

- Det her er den største skandale, som public service nogensinde er blevet ramt af, siger Sverigedemokraternas pressechef, Henrik Vinge, efter et møde med SVT lørdag formiddag.

- SVT bør ikke gå ind i en politisk debat på denne måde.

Overvejer boykot

Pressechefen tilføjer, at partiet nu vil overveje, om det fortsat vil medvirke i SVT's udsendelser.

- Men det er Åkessons beslutning, om han vil deltage, siger Vinge.

SVT tog fredag aften - meget usædvanligt - afstand fra partileder Jimmie Åkessons udtalelse under en valgdebat.

Han sagde om nogle indvandrere, at de "ikke er svenskere" og ikke "passer ind i Sverige".

SVT's divisionschef Anne Lagercrantz siger efter mødet, at tv-stationen ikke har noget at undskylde.

Hun henviser til den såkaldte demokratiparagraf i svensk presselovgivning, der siger, at programmer skal være præget af "den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd".

- Vi har en radio- og tv-lov i Sverige, og vores vurdering er, at der var behov for en afstandtagen, siger hun.

- Det er vanskelige beslutninger at tage, og vi forsøger at anvende det regelværk, der findes, forklarer divisionschefen.

Hun tilføjer, at hun ser frem til en afgørelse fra det pressenævn, der skal tage stilling til den kommende klage fra Sverigedemokraterna.