Sverigedemokraternes stormer frem: - De er ekstremistiske fanatikere

GÖTEBORG, Sverige (Ekstra Bladet): Sæt militæret ind!

Så kort og kontant lød meldingen forleden fra Sverigedemokraternes formand, Jimmie Åkesson, der ikke var sen til at udnytte bilafbrændingerne i og omkring Göteborg til at fiske de sidste stemmer, inden svenskerne går til stemmeurnerne 9. september ved rigsdagsvalget.

Efter valget 9. september er det slut med at isolere Sverigedemokraterne og deres leder Jimmie Åkesson i svensk politik. Det er både politiske støtter og modstandere enige om. Foto: Mogens Flindt

Utilpassede unge med anden etnisk herkomst end svensk anklages for at stå bag de massive ødelæggelser og svensk politi har anholdt tre mænd i alderen 16 til 21 år i sagen.

Kombinationen af det svenske beboere i Göteborgforstaden Frölunda kalder ‘forsvindende få anholdelser’ med, at unge med indvandrerbaggrund udråbes som gerningsmænd, vurderes af eksperter som vand på Jimmi Åkessons mølle.

Ved det seneste valg i 2014 fik Åkesson og co. omkring 13 procent af stemmerne. Alligevel har de de seneste fire år været uden reel indflydelse i svensk politik.

Men med meningsmålinger, der ved det kommende valg forudsiger, at Sverigedemokraterne får mellem 20 til 25 procent af stemmerne, tror hverken støtter eller modstandere af det kontroversielle svenske parti længere på, at Sverigedemokraternes stemme kan blive overhørt i parlamentet.

Udemokratisk at holde Sverigedemokraterne udenfor

Lars Sandstorm er pensionist. Foto: Mogens Flindt

- Danmark er et foregangsland, og det er godt, vi forsøger at følge jer nu og endelig tage udlændingedebatten alvorlig. Vi bliver nødt til at tale om de problemer, vi oplever her, siger Lars Sandstorm.

- Er der ikke andre problemer, der er vigtigere lige nu som for eksempel klimaforandringerne og boligpriser?

- I en periode var jeg bange for, at det var skovbrandene, der ville tage fokus i valgkampen. Det er godt, vi er tilbage til at tale om virkelige problemer, siger Lars, mens han peger på de bilvrag, der stadig står afsvedne tilbage på parkeringspladsen foran Frölunda Torg.

- Er du ikke bange for at spilde din stemme på SD?

- Jeg stemmer primært på Sverigedemokraterne, fordi de andre partier ikke vil samarbejde med dem. Det er udemokratisk, men det ændrer sig helt sikkert efter det kommende valg. Der er de øvrige partier tvunget til at tage dem alvorligt.

Jeg smadrede ikke alt, da jeg kom til Sverige

Ninus Mushe er taxichauffør. Foto: Mogens Flindt

- Det er godt debatten endelig handler om integration. Jeg har lært svensk og arbejder hårdt for at tjene mine penge. Det burde alle indvandrere, der kommer her til landet gøre, lyder det fra Ninus, der flyttede til Sverige fra Irak for 12 år siden.

Han har ikke noget imod, at Jimmie Åkesson for under 24 timer siden, på samme sted som Ekstra Bladet nu står og interviewer Ninus, stod og førte valgkamp med de afbrændte biler som dramatisk kulisse.

- Hvorfor render de rundt herude og smadrer folks biler? De skulle sidde derhjemme og lave lektier. Hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så kan jeg godt forstå, svenskerne vil smide dem ud, lyder det fra Ninus.

De er ekstremistiske fanatikere

Ægteparret Sofie og Dale Howes, restaurantchef og maskinmester. Foto: Mogens Flindt

- Det er naturligt, at debatten ved dette valg har handlet om udlændingepolitik, og vi bliver nødt til at tale om det, men tonen har været skræmmende. Der er ekstremister på begge sider, lyder det fra Sofie.

- Hvad tror du, den seneste tids bilafbrændinger kommer til at betyde for valget?

- Vi håber ikke, det kommer til at betyde noget, men virkeligheden er nok en anden. Sverigedemokraterne kommer nok til at få flere stemmer, lyder det nedslående fra Dale.

- Indtil nu har de ikke haft nogen indflydelse trods mange pladser i parlamentet. Så I skal måske ikke være nervøse?

- Det får de efter det kommende valg. Det er jeg sikker på. De ser ud til at få et skræmmende godt valg. Jeg kan godt forstå, hvorfor de andre partier har frosset dem ude indtil nu. De er ekstremistiske fanatikere, siger Sofie.