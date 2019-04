Rasmus Paludans Stram Kurs mangler kun 890 underskrifter for at være opstillingsberettiget til Folketinget

Den racismedømte partileder Rasmus Paludans parti Stram Kurs er svimlende tæt på at være opstillingsberettiget til Folketinget.

Faktisk mangler partiet under 1000 underskrifter for at nå i mål.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser således til Ekstra Bladet, at partiet nu har 19.219 vælgererklæringer.

Dermed mangler partiet kun 890 underskrifter for at nå de magiske 20.109 godkendte vælgererklæringer, som skal være hjemme senest 15 dage før valget.

Og med underskrifterne i hus kan Paludan være en reel kandidat til Folketinget. I hvert fald, hvis man kigger på Berlingskes vægtede gennemsnit af flere målinger. Her ligger Paludan-partiet til 2,8 procent af stemmerne.

Tilsyneladende er det også noget, som den tidligere minister og Venstre-profil Søren Pind tager alvorligt. Som han formulerer det på twitter:

'Sæt spærregrænsen op til 4 procent. Et land skal også ledes. Det her tosseri er jo... tosseri.'

Hvis Stram Kurs kommer på stemmesedlerne er det tredje parti på højrefløjen, der skal kæmpe om stemmerne. Tidligere har Rasmus Paludan været medlem af Nye Borgerlige, som han forlod, efter han angiveligt blev uenig med partiledelsen. Selv har Rasmus Paludan formuleret det således over for Ekstra Bladet:

– Jeg opdagede, at Nye Borgerlige slet ikke havde den indstilling, som jeg havde. De lancerede sig som hårdere end DF, men det var de slet ikke.

