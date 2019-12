Svindel med Nem-ID: Nu må ministeren gribe ind

Det er for dårligt, at det er så let at svindle med Nem-ID.

Det mener Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, og derfor kræver han nu handling fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Det kan ikke være rigtigt, at borgere, der er blevet franarret deres Nem-ID, efterfølgende skal hænge på uretmæssige lån og kæmpe mod kreditorer. Der er tydeligvis huller i retssikkerheden, som ministeren må redegøre for, siger han.

Sikandar Siddique vil indkalde Folketingets partier til en dialog, om hvordan retssikkerheden på området kan styrkes.

75 ofre

En aktuel sag om svindel, hvor to bagmænd er blevet dømt, har fået ordføreren til at tage området op.

De to bagmænd var sigtet for at have svindlet og bedraget 75 ofre. De er begge blevet idømt to år og seks måneders fængsel.

Men det var ikke alle sager, der indgik i den endelige dom, og derfor sidder flere ofre nu tilbage med en regning, fortæller jurist i Den Sociale Retshjælp Rasmus Malver, der har repræsenteret flere af de ofre.

- Mine klienter hænger på gælden, fordi sådan har man indrettet systemet. Da man gik fra normal underskrift til Nem-ID, besluttede man, at den digitale underskrift i sig selv var nok.

Lovgivningen om Nem-ID kan ifølge Rasmus Malver betyde, at hans klienter kan komme til at hænge på regningen, fordi de ikke kan fremlægge en dom for kreditorerne.

- Og så har vi pludselig nogle voksne mennesker med mentale handicap, som hænger på en gæld, de aldrig selv har stiftet, siger han.

Manglende beviser

Flere af ofrene er voksne, som lider af forskellige mentale handicap, og fremgangsmåden har typisk været at ringe og udgive sig for at være fra en offentlig myndighed for at få offeret til at udlevere sine oplysninger.

Herefter har de dømte frit kunnet bruge ofrenes Nem-ID til blandt andet at oprette kviklån i ofrenes navne.

Rasmus Malver fortæller, at flere af sagerne sandsynligvis er blevet droppet i det endelige anklageskrift, fordi anklagemyndigheden ikke har kunnet løfte bevisbyrden.

Sikander Siddique (AL) vil have justitsministeren til at se på retsikkerheden ved Nem-ID. Foto: Aleksander Klug

På den baggrund kræver Sikandar Siddique (AL) nu en redegørelse fra justitsministeren.

- Ministeren må redegøre for anklagemyndighedens tilbageholdenhed. Hvordan sikrer vi, at der er tilstrækkelige beviser i fremtiden, siger han.

Hverken justitsminister Nick Hækkerup (S) eller Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus (S), har haft mulighed for at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Forældet lovgivning

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan 64-årige Ulla Hansen fik misbrugt sit Nem-ID af telefonsvindlere, der udgav sig for at være tekniker fra banken.

Ekstra Bladet-effekten: Ulla får endelig sine penge tilbage

Også den 72-årige demente kvinde Karen Marie Skovlund blev offer for svindel med Nem-ID. Hun er havnet i RKI, efter svindlere oprettede kviklån i hendes navn for over 100.000 kroner.

Demente Karen svindlet: Jages af inkassofirmaer

Forbrugerrådet Tænk har tidligere sagt, at man går ind for en ændring af lovgivningen om Nem-ID.

- Vi mener, lovgivningen på området er forældet. Den giver mening, hvis man ikke kan misbruge Nem-ID. Men det ser vi jo, at man kan. Det er meget svært for forbrugeren at validere, om personen i den anden ende af telefonen er fra banken, har økonom i Forbrugerrådet Tænk Ida Marie Moesby tidligere sagt.