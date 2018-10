Svindel-sagen: Britta købte million-bil i Nordsjælland

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Selvom den svindelsigtede Britta Nielsens bopælskommune Hvidovre er flad som en pandekage, har hun i den grad haft en forkærlighed for firehjulstrækkere, som hun har købt mindst tre af i ind- og udland.

En dag i 2013 kom hun ind ad døren hos British Motorgroup i Birkerød. Her købte hun en sort Range Rover Sport årgang 2013 til omkring en million kroner. Det bekræfter fortrolige oplysninger, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Købet fremgår også af bilstatistik.dk, hvor man kan se, at der i hele 2013 kun blev solgt en enkelt Range Rover Sport til en person med bopæl i Hvidovre. Samme år som Britta Nielsen køber Range Roveren, er hun ifølge politiet mistænkt for at svindle for 15,4 mio. kr.

Ifølge Socialstyrelsen stoppede Britta Nielsen med at komme på sin arbejdsplads omkring 4.-5. september i år. Hun blev dog først anmeldt til Fyns Politi 25. september.

To dage efter politianmeldelsen solgte og omregistrerede Britta Nielsen den sorte Range Rover Sport ifølge Motorregistret hos Skat.

Fakta: Den store svindelsag Over en årrække - fra 2002 til 2018 - lykkedes det tilsyneladende en central medarbejder i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, at flytte ikke mindre end 111 millioner kroner fra styrelsens kasser til sine egne lommer. Den 64-årig kvinde er internationalt efterlyst. Sagen blev offentlig kendt tirsdag i sidste uge, og efterfølgende er der kommet en række oplysninger frem og sagen: * Britta Nielsen har vært ansat i Socialstyrelsen siden 1977. Frem til 26. september 2018 fungerede hun som afdelingsleder. * Hun har modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv for sit mangeårige arbejde i styrelsen. * Hun har en villa i Hvidovre ved København. * Politianmeldt 25. september 2018 - mistænkt for groft underslæb. * En intern undersøgelse peger foreløbig på, at kvinden har svindlet for 111 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsen til egne konti. Ekstra Bladet har afsløret, at Britta Nielsen har brugt en konto i Dansk Bank til svindlen. * Svindlen skulle være foregået fra 2002 til 2018, og de stjålne penge skulle være fordelt over 274 udbetalinger. * Britta Nielsen var såkaldt superbruger af Socialstyrelsens it-systemer. * I styrelsen har hun blandt andet været ansvarlig for satspuljen, der er penge øremærket særligt udsatte grupper i samfundet. * Ekstra Bladet har afsløret, at svindlen foregik ved, at Britta Nielsen udnyttede sin adgang som superbruger til Socialstyrelsens tilskudsadministrations it-systemer til at indsætte sine egne kontonumre i forbindelse med anvisning af tilskudsmidler. * Hun er formentlig på fri fod i udlandet og er derfor efterlyst internationalt. * Britta Nielsen er blevet varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - efter et retsmøde for dobbeltlukkede døre. * Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, fortæller til Ritzau, at han er i kontakt med Britta Nielsen. Men han vil ikke røbe, hvordan hun forholder sig til sagen. * Hun vil dog betale pengene tilbage, såfremt hun modtager en opkrævning, oplyser advokaten ifølge et dombogsudskrift fra Sø-og Handelsretten fra den 4. oktober, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. * Til Britta Nielsens adresse har der været knyttet et stutteri og en genbrugsforretning. Virksomhederne blev stiftet i 2006 og ophørte i 2016. * Sø -og Handelsrettens skifteret har 4. oktober 2018 taget Britta Nielsen under konkursbehandling, da hun er blevet erklæret personlig konkurs. * Herefter har en kurator beslaglagt en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige og ’et lille’ indestående i et dansk pengeinstitut. * Britta Nielsens datter ejer to virksomheder i henholdsvis Holland og Tyskland. Virksomhederne har at gøre med køb og salg af heste. * Ekstra Bladet har afsløret, at Britta Nielsen har investeret millioner af kroner i safariejendomme og jordbesiddelse i Sydafrika med sin søn. De har desuden købt to firehjulstrækkere i Sydafrika og en i Danmark. derudover har Britta Nielsen købt diamanter og dyre guldsmykker i landet. * Ekstra Bladet har erfaret fra centrale kilder, at Britta Nielsen forklarede til sine omgivelser, at hendes afdøde mand kom fra en velhavende pakistansk familie – og at hun spenderede de arvede penge. Vis mere Luk

Billig Touran

Britta Nielsen solgte også en VW Touran på gule plader, kort før hun forsvandt. Bilen var gældfri og købt i januar 2014 for 183.321 kroner ifølge Motorregistret hos Skat.

4. september – altså umiddelbart efter at Socialstyrelsen havde opdaget ’uregelmæssigheder’ med Britta Nielsens arbejde, kom der en annonce på Bilbasen.dk, hvor den blev sat til salg for 129.999 kroner. Samme dag blev bilen solgt ifølge Motorregistret. Ekstra Bladet har talt med køberen, som er en nordsjællandsk bilhandler, der lige nu har den til salg for knap 190.000 kroner.

Ekstra Bladet kan også afsløre, at Britta Nielsen har købt Range Rovere i Afrika. Se mere her:

