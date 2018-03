Svindelmistænkt på fri fod i 900 dage: Løkke skal lægge pres på

Bagmandspolitiet kan ikke få fingrene i Sanhjay Shah, der er sigtet for at stå bag svindel med udbytteskat for 12,3 mia. kr.

I over 900 dage har bagmandspolitiet (SØIK,red.) jagtet den svindelmistænkte Sanjay Shah.

Men udsigten til, at han kommer for en dansk dommer for sin rolle i sagen om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner er særdeles trange.

Den hovedmistænkte Sanjay Shah befinder sig nemlig stadig i Dubai, som Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med. Så med mindre Shah dummer sig og eksempelvis selv rejser ud af landet eller gør sig uvenner med de lokale myndigheder, så er det kun pres fra de danske politikere, der kan få ham ud.

Det fortæller Henning Bang Fuglsang Madsen, lektor i international ret på Syddansk Universitet.

– En udlevering er i sidste ende i høj grad et politisk spørgsmål, hvor man skal overbevise myndighederne dernede om, at man kan godkende det. Men det bliver svært, og mig bekendt har der dog heller ikke været fremsat en formel begæring om en udlevering endnu, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde sidste år en gylden mulighed for at lægge pres på, da han i april 2017 mødtes med Dubais leder, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, under en privat rejse til landet.

Løkke fremhævede dengang det store potentiale for et tættere samarbejde mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af.

Alvorlig snak

En aktindsigt fra Statsministeriet viser dog, at udbytteskattesagen og en eventuel udlevering af Sanjay Shah ikke var på nogen officiel dagsorden.

Ekstra Bladet har siden forgæves spurgt Statsministeriet, om Løkke under det uformelle møde drøftede udlevering af den Shah.

Det gjorde statsministeren ellers i en lignende sag kort tid før sin tur til Dubai.

Her sagde Løkke, at han under et statsbesøg i Mexico i starten af april 2017 ville nævne sagen om udlevering af Tvindstifteren Amdi Petersen for den mexikanske præsident:

– Den sag kommer ikke til at stå meget bedre af, at jeg politiserer den, men selvfølgelig vil jeg nævne den for den mexicanske præsident, sagde han dengang.

Ifølge Henning Bang Fuglsang Madsen så bør Løkke også have benyttet den mulighed, da han var i Dubai:

– Jeg vil da tage det for givet, at Løkke har haft en alvorlig snak om, at vi både gerne vil have manden - og pengene ved at få indefrosset Shah’s konti og overført dem til Danmark, så vi har dem stående på en konto i statsregnskabet, indtil vi kan køre en straffesag mod ham. Vi kan jo først konfiskere pengene fra ham, når han er dømt.

– Og hvis vi kan tage pengene fra ham, så er chancerne for at få ham røget ud af hullet selvfølgelig noget større, og det er vel i virkeligheden den reelle vej frem. Så det er helt oplagt, at det har de selvfølge talt om. Jeg kan ikke forestille mig andet, hvilket man også så med Amdi Petersen, siger han.

Kilder tæt på Sanjay Shah fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har hørt noget fra myndighederne i Dubai om hverken en udlevering eller tiltale i sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sanjay Shah. Han har tidligere i marts 2016 erkendt til Børsen, at han har modtaget over ni milliarder kroner i refusion for udbytteskat, men fastholder samtidig, at han har udnyttet et hul i lovgivningen:

- Jeg er helt overbevist om, at aktiviteterne, som mine folk og jeg har lavet, ikke har været kriminelle, sagde han til Børsen dengang.

Samuelsen gør ikke noget

Udenrigsminister Anders Samuelsen(LA) har til Folketinget svaret, at han ikke selv er gået personligt ind i sagen om, at få udleveret Sanjay Shah (AP)

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), har nøje fulgt sagen med Sanjay Shah og blandt andet opfordret udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til at lægge politisk pres på Dubai.

– Det er da bekymrende, at der er gået så lang tid, og vi skal gøre alt for at kradse pengene hjem igen. Vi har fra Folketingets side løbende spurgt justitsministeren, skatteministeren og udenrigsministeren, hvad man gjort – og om man har gjort alt for at få pengene inddrevet og retsforfulgt de involverede.

– Det er jo også noget med at få taget kontakt til Emiraterne med henblik på at få ham udleveret, siger han.

Udenrigsminister Anders Samuelsen oplyste sidste år Folketinget om, at han ikke personligt er gået ind i sagen og taget kontakt til De Forenede Arabiske Emiraters regering med henblik på dels at få opsporet og tilbageført de mange milliarder kroner, dels at få udleveret den hovedmistænkte i sagen til Danmark.

’Den pågældende straffesag behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Udenrigsministeriets rolle i den konkrete straffesag består i at understøtte SØIK og Justitsministeriet i deres arbejde, herunder gennem formidling af kontakter til relevante myndigheder i De Forenede Arabiske Emirater. Jeg ser på det foreliggende grundlag derfor ikke anledning til at gå personligt ind i sagen.’