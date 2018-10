Svindelmistænkte Britta sad tæt på adskillige ministre

Den 64-årige kvinde, som er internationalt efterlyst og mistænkt for svindel for mindst 111 mio. kroner, sad indtil 2015 tæt på adskillige socialministre.

Indtil august 2015 var det kontor, som hun arbejdede på - Tilskudsadministrationen - nemlig en del af Socialministeriets departement. Det bekræfter Børne- og Socialministeriet.

Dermed rykker den opsigtvækkende sag nærmere de politisk ansvarlige ministre igennem tiden. Se hele listen af navne nederst i artiklen.

- Det øger det politiske ansvar, forklarer Per Nikolaj Bukh, der er professor i offentlig og privat økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Her ses den mistænkte tidligere ansatte i Socialstyrelsen og Socialministeriet til hestearrangement. Foto: Wiegaarden

Ansvaret rykkere nærmere

- Hvorfor?

- Når man ikke har parkeret ansvaret under en styrelsesdirektør med egen organisation, så hviler ansvaret på ministeriet. Og ministeriets øverste ansvar hviler på ministerens højre hånd, departementschefen. Så vi er tættere på ministeren, hvor det politiske ansvar ligger, siger han.

- I det omfang der er en ledelse, som har et ansvar, så er den ledelse alt andet lige tættere på ministeren.

Da svindelsagen i går blev offentliggjort lød det under pressemødet med social- og børneminister Mai Mercado, at svindlen var foregået i Socialstyrelsen. Men indtil 2015 foregik svindelnummeret altså ikke i en fjern styrelse, men noget tættere på den række af ministre, som har siddet på posten.

Kæmpe svindelsag kan vokse: 40 års ansættelse undersøges

Hvorvidt der bliver et politisk ansvar at placere i sagen vil de igangværende undersøgelser afsløre.

Men det står klart, mener Per Nikolaj Bukh, at der må være mindst 'lyserøde øre' adskillige steder på Slotsholmen.

- Hvem har ansvaret for at sikre, at der er et system, hvor det her ikke kan lade sig gøre?

Professoren henviser til, at Finansministeriet i 2015 fik kritik af Rigsrevisionen for ikke at have oprettet et system, som forvaltede satspuljemidlerne tilfredsstillende.

De aner ikke, hvad der foregår

Og det er netop satspuljemidler, som den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen mistænkes for at have snydt med.

At der har kunnet svindles med disse penge, kommer derfor ikke bag på Per Nikolaj Bukh, der henviser til, at satspuljenmidlerne går til over 5.000 projekter, hvilket også fremgår af Rigsrevisionens rapport.

Samme opfattelse har Venstres tidligere folketingsmedlem Eyvind Vesselbo.

- Man ved ikke, hvad der går ud, hvad der går ind, og hvem der får udbetalt hvad, siger han til DR.

