Sviner DF-top: Forventer eksklusion

Dansk Folkepartis mangeårige profil Martin Henriksen har kastet sig ud i et frontalangreb på sin egen partitop, der har formand Kristian Thulesen Dahl i spidsen.

Henriksen leverer sine hårde beskyldninger vel vidende, at det kan koste ham medlemskabet af partiet.

Det slår han fast i et interview med Ekstra Bladet.

- Martin Henriksen, er du medlem af Dansk Folkeparti om et år?

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg forventer, at jeg kan blive ekskluderet hvert øjeblik, det skal være. Det ved jeg, at nogle har arbejdet på gennem længere tid, så det kan ske hvert øjeblik.

- Hvem har arbejdet på det?

- Jeg gider ikke nævne navne, lyder det fra Martin Henriksen.

Fyret som konsulent

Hans voldsomme angreb på partitoppen bunder i, at han tidligere på ugen blev fyret fra sin stilling som konsulent i partiet.

Fyringen faldt alt imens, Martin Henriksen fører valgkamp, hvor han forsøger at blive stemt ind i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

- Efter 20 års partitjeneste synes jeg, at det er en svinestreg at gå ud med en fyring midt i en valgkamp. Den begrundelse, jeg har fået, synes jeg, er ualmindelig tynd. Jeg får den opfattelse, at det er drevet af ren hævn mod min person, tordner Martin Henriksen blandt meget andet i et interview med Ekstra Bladet.

Ingen planer

Men trods de hårde angreb har Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen, ingen planer om, at Martin Henriksens skal ekskluderes.

- Vi forstår, at han har et behov for at komme ud med sin frustration, men vi opfordrer ham til at fokusere på valgkampen og ønsker ham godt valg.

- Han siger selv, at dette kunne føre til en eksklusion af ham. Er det noget, I har i tankerne?

- Det er det ikke. Det er helt op til ham selv. Vi opfordrer ham til at fokusere på sin valgkamp. Vi har kun et ønske, og det er, at han får et godt valg, siger Steen Thomsen til Ekstra Bladet.