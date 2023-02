Sviner gamle venner: - De er Venstre-folk i fåreklæder

'Hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder.'

Morten Messerschmidts og resten af Dansk Folkepartis begejstring ville ingen ende tage ved udsigten til Inger Støjberg som DF-formand for lidt over et år siden.

Men i en kronik fra Anders Vistisen, der er medlem af Europa-Parlamentet og Messerschmidts højrehånd, bliver både Støjberg og NB's Lars Boje Mathiesen nu kaldt to klare eksempler på 'demokratiundergravende retorik og løgnagtig trumpisme i Danmark'.

Ekstra Bladet fangede tirsdag Messerschmidt på Christiansborg.

- Handler det bare om, at Støjberg ikke er med i jeres parti?

- Nej, nej. Jeg er lykkelig over, at hun har sit eget parti. For hun hører slet ikke hjemme i Dansk Folkeparti. Derfor er det også så mærkeligt, at folk, der i mange år har været medlem af DF, nu kan sidde derovre og være Venstre-folk i fåreklæder, siger Morten Messerschmidt til Ekstra Bladet.

- For et år siden kastede I jer om halsen på Inger Støjberg og ville have hende som formand for DF. Du sagde, du ville klappe i dine små hænder, hvis hun blev det. Er det ikke en smule hyklerisk at sige, hun ikke er det, hun udgiver sig for, når man har været så forelsket i hende?

- Nej, for der troede vi jo, at hun var DF'er. Hun lod både pressen og den daværende formand, Kristian Thulesen Dahl, tro, at hun var enig i DF's politik på udlændinge, konventioner og EU.

En anden tid

Morten Messerschmidt mener, at Støjbergs dobbeltmoral består i hendes modvilje mod at ændre de konventioner, hun i rigsretten blev dømt for at bryde i forbindelse med sagen om den ulovlige adskillelse af asylsøgerpar.

Morten Messerschmidt langer ud efter Inger Støjberg og sine tidligere partifæller i Danmarksdemokraterne, som han mener spiller skuespil. Foto: Jens Dresling

- Det, der sendte Støjberg i fængsel, var de internationale konventioner, der holder hånden over de pædofile mænd. Men hun vil jo ikke ud af de konventioner. Det tror jeg, der er mange danskere, der undrer sig over.

- Men hun ville jo heller ikke ud af konventionerne dengang, da hun adskilte dem. Alligevel var I helt vilde med hende og klappede I jeres små hænder over, at hun kunne blive formand. Er det ikke en smule hyklerisk?

- Nej, det er ikke. Det var jo, da hun var Venstre-kvinde. Det er overraskende, at hun stadig mener det samme, efter hun lavede sit eget parti.

- Men hun sagde jo allerede dengang, at hun bakkede op om konventionerne ...

- Ja, for da var hun Venstre-kvinde. Det kan man godt forstå. Altså, man kan jo ikke blive minister for Venstre, hvis man ikke mener alt det pæne; alt det med de pæne saloner. Men mange DF'eres håb var, at da hun forlod Venstre, var det, fordi hun var blevet klogere.

- Anders Vistisen kalder det demokratiundergravende og trumpistisk. Hvad tænker du om de ord?

- Dem ville jeg måske ikke bruge, men ...

- Det er vel noget, der er sanktioneret af DF-toppen, trods alt ... Du smiler også lidt?

- Nej, det er det ikke. Jeg har stor tillid til vores folkevalgte. De har lov til at skrive, hvad de vil. Men selvfølgelig er der noget forkert i at foregøgle og spekulerer i, at folk tror, man står for noget. Hun havde ovenikøbet et slogan, der var noget i retning af, at 'jeg behøver ikke mene noget. For folk ved godt, hvad jeg mener'.

Pia tog benene på nakken

Pia Kjærsgaard var hårdt ramt, da Støjberg blev dømt, og måtte bl.a. fælde en tåre. Nu vil hun ikke forholde sig til sit partis hårde kritik af deres tidligere idol. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag også at fange Pia Kjærsgaard for at høre hendes syn på kronikken fra Anders Vistisen med den bombastiske kritik af Støjberg.

Kjærsgaard bakkede fuldtonet op om DD-stifteren under rigsretssagen og græd, da Støjberg modtog sin fængselsdom. Hun har også i en chat på DR sagt, at hun 'nok ville have gjort det samme' på spørgsmålet om adskillese af asylpar.

Men det var lettere sagt end gjort at få Kjærsgaard i tale tirsdag.

DF-stifteren var nemlig vaks ved gruppelokale-døren og forsvandt hurtigere, end Ekstra Bladet kunne få stillet vores spørgsmål færdigt.

- I har vist talt med Morten. Det må række, sagde Pia Kjærsgaard ved synet af Ekstra Bladets mikrofon.

- Men vi vil bare gerne høre om dit syn på Anders Vistisens kronik?

- ...

Herefter gik Pia Kjærsgaard i retning mod sit kontor.