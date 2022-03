Svinger sparekniven: Sælger DF-bilen

Røde tal på bundlinjen gør, at DF-formand Morten Messerschmidt spænder livremmen ind før skæbnevalg. Bilen sælges, og partikassen lukkes for netmedie

Morten Messerschmidt svinger sparekniven over Dansk Folkeparti, hvor partikassen runger truende tomt.

DF-bilen med Kristian Thulesen Dahls smilende ansigt på skal derfor sælges, erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale DF-kilder.

Bilen - en Citroën Picasso med nummerpladen DF - har kostet omkring 75.000 kr. om året ifølge budgettet for 2022.

Bilen er betalt ud og afgifterne løber op i godt 5000 kr. om året, så rigtig mange penge til kampagnebilen er brugt på parkering.

Lukker kasse for partimedie

Dansk Folkeparti lancerede netmediet ditoverblik.dk i 2018, men siden da har det været en bekostelig affære.

Den nye DF-ledelsen mener slet ikke, at partiet får nok for pengene, og derfor lukkes landsorganisationens kasse for partimediet.

Ledelsen overvejer lige nu, om ditoverblik.dk kan køre videre under folketingsgruppen, så det er Dansk Folkepartis mange millioner i gruppestøtte, der skal betale.

Men så må mediet ikke bruges til at 'fremme valg af kandidater eller bestemte resultater af folkeafstemninger' ifølge reglerne for gruppestøtte.

Sparer på møder

DF har også planer om at spare op mod 85.000 kr. på møder i hovedbestyrelsen i 2022.

Samtidig har ledelsen droppet samarbejdet med kommunikationsbureauet Tilsted & Co. fra Holstebro. Det var Kristian Thulesen Dahl som lavede aftalen med bureauet, og ejer Bent Tilsted betegner DF som 'en god kunde'.

Indtægter i støbeskeen

Ledelsen i Dansk Folkeparti overvejer også nye veje til indtægter i kassen.

Det overvejes blandt andet, om partiet skal starte en national erhvervsklub, erfarer Ekstra Bladet.

Samtidig kan der blive tale om en forhøjelse af kontingentet for medlemmer.

For nyligt fik partiet mere end 2500 nye medlemmer, men alle blev lovet et gratis medlemskab i 2022, så det giver ikke umiddelbart flere penge i den slukne kasse.

Udpint partikasse

Morten Messerschmidt har overtaget en udpint partikasse, som klinger faretruende tomt, hvis der kommer valg.

Det afslører interne dokumenter - referat, regnskab og budgetter - for Dansk Folkeparti, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Partiet regner med et underskud på 'ca. 4,1 mio. kr i 2021', hvilket svarer til en tredjedel af hele partiets egenkapital i slutningen af 2020. Det viser et referat fra et møde i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse i februar 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tulle: Står gerne på mål

Kristian Thulesen Dahl sikrede 200.000 kroner til at efteruddanne sig selv, mens partiets økonomi skrumpede. Foto: Ernst van Norde

Kristian Thulesen Dahl afviser at have sat Dansk Folkepartis økonomi over styr.

Den tidligere formand svarer ikke på spørgsmål om det planlagte underskud i 2022, men det store minus sidste år forsvares med kommunal- og regionsrådsvalget.

'Hovedbestyrelsen valgte helt bevidst at bruge af egenkapitalen i 2021, da det var valgår. Hvilket også har været hel normal praksis i tidligere valgår', skriver Kristian Thulesen Dahl i en sms.

DF's slappe økonomiske muskel ved et valg forvares af den tidligere formand med en henvisning til landsorganisationens egenkapital på godt otte mio. kr. i slutningen af 2021.

'Herudover havde folketingsgruppen ved årets udgang en egenkapital på ca 40 mio. kr.', skriver Kristian Thulesen Dahl uden at nævne, at pengene ikke må bruges på valg.

'Det synes jeg er fuldt forsvarligt, og står jeg gerne på mål for', skriver Kristian Thulesen Dahl.