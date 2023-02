Sweater-krig

Søndag aften lagde statsminister Mette Frederiksen (S) et billede på Facebook i det klassiske format, der tidligere har budt på makrelmadder og vinduespudsning.

Denne gang var statsministeren iført en sweater, der ifølge opslaget er en gave fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Hjemmestrikket og lige præcist, hvad en søndag i februar har brug for, skrev Mette Frederiksen.

Pia Olsen Dyhr svarer:

- Godt den varmer - for det er godt nok koldt i øjeblikket. Og god søndag.

Store bededag

Søndagsbilledet er dog havnet lige ned i en konflikt mellem Enhedslisten og SF, da sidstnævnte ikke vil stemme for en folkeafstemning om fjernelsen af store bededag.

Det på trods af, at SF har harceleret voldsomt mod fjernelsen.

- Jeg forstår godt, at SF ikke bakker op om en folkeafstemning. Tænk hvis Mette Frederiksen blev sur og stoppede med at rose Pia Olsen Dyhrs hjemmestrik, skrev presserådgiver hos Enhedslisten Jakob Legarth Sandorff skælmsk på Twitter.

Men det skulle han ikke have gjort, for vittigheden fik i den grad SF'ere til tasterne. Også strikkeformanden selv.

- Hold da fest. Hvad sker der lige for jer i Enhedslisten. Hvor er det trist, skrev Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr har svært ved at se komikken i joken fra den Enhedslisten-ansatte. / Foto: Jens Dresling

Folketingsmedlem for SF Signe Munk holdt sig heller ikke tilbage:

- Jakob, jeg ved næsten ikke hvor på skalaen mellem dumt og desperat dit opslag er, skrev hun, mens partiets pressechef, Sigrid Rasmussen, skrev:

- Hils i vuggestuen Jakob! Hvor er det pinligt for dig at lave sådan et opslag.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at en joke fra Enhedlisten om, at SF er lige underdanige nok over for Socialdemokratiet, er blevet taget dårligt imod.

Sidste år skrev en nyansat i Enhedslisten en joke på sociale medier om, at SF ikke kunne sig nej til Mette Frederiksen, fordi de håbede på at komme i regering.

For et år siden fik denne joke Pia Olsen Dyhr til tasterne.

Det udløste et voldsomt modsvar fra Pia Olsen Dyhr, der straks trak både Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, og hele samarbejdet mellem de to daværende støttepartier for den Socialdemokratiske regering ind i diskussionen.

Det fik den ansatte til at svare, at hun hun altså har ytringsfrihed, ikke leverede officielle udmeldinger fra partiet og at det ikke er i orden at intimidere folk ved at blande deres arbejdsgiver ind diskussioner på Twitter.

Men heller ikke det var nok for Pia Olsen Dyhr.

- Når man udtaler sig som partiansat, så må vi andre forvente, at det også er partiets holdning, fortsatte hun.

Kort efter slettede Pia Olsen Dyhr alle sin tweets i tråden.