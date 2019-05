Syg Mette aflyser duel med Løkke

Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen, er tvunget til at aflyse en tv-duel med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det oplyser hun på Facebook.

Ifølge Mette Frederiksen sker aflysningen, efter hun er blevet indlagt som følge af et maveonde.

'Kære alle. Tusind tak for de overvældende mange søde hilsner og ønsker om god bedring. Desværre har jeg det stadig meget dårligt.' Indleder hun sin besked.

Mette Frederiksen oplyste mandag aften, at hun har været nedlagt med sygdom siden lørdag.

Det skete, efter hun af flere Venstre politikere var blevet kritiseret for ikke at ville stille op til debat mod Lars Løkke Rasmussen. Blandt andet skrev Torsten Schack følgende:

'Man må forstå, at Mette Frederiksen tilsyneladende ikke havde lyst eller tid til at debattere pension til nedslidte danskere med Lars Løkke i aften på TV2. Godt, at vi har en statsminister, der er klar til at tale konkret politik, når @Spolitik hellere vil bluffe.'

Tv-duellen med statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle foregå tirsdag i 19 Nyhederne på TV2.

Emnet var tidligere pension for nedslidte danskere, som er en varm politisk kartoffel i øjeblikket. De to statsministerkandidater mødtes også 31. marts i en særudgave af 21 Søndag på DR1, hvor emnerne var klima, sundhed og pension

Dårlig timing

Første melding fra Mette Frederiksen om årsagen til de mange aflysninger kom mandag aften, hvor hun lagde et billede på Facebook, hvor hun lå med drop.

'Dårlig timing. Indrømmet. Jeg har været syg siden natten til lørdag. I vil ikke have detaljer - tro mig. Det ser måske lidt voldsomt ud, men det er heldigvis ikke alvorligt,' indleder Mette Frederiksen.

'Jeg beklager de aflyste arrangementer i Viborg og Randers i weekenden. Godt Løkke ikke udskrev valg i mellemtiden. Jeg håber snart at være frisk igen', lyder det fra partilederen i opslaget.

Valget skal afholdes senest 17. juni.

Skakmat

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup sætter hun sine kritikere skakmat med meldingerne om sygdom.

- Hun sætter dem, der har kritiseret hende, skakmat. Og hun efterlader dem i latterlighedens skær - også selvom visse af dem nu mener, hun bør have begrundet sine afbud med sygdom. Men til det er der jo bare at sige, at det ikke påhviler nogen med det samme at skulle udpensle over for hele verden, hvis man eksempelvis ligger med tyndskid, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Og så har det så åbenbart været så alvorligt, at hun skulle på hospitalet. Jeg synes sådan set, det er meget smart af hende at lægge det billede ud. Og også at det kun er af hendes hånd; så det ikke kommer til at ligne et bevidst forsøg på at få medlidenhed, lyder det fra den politiske kommentator.

