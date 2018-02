Syg mor skulle ud af landet, selv om Støjbergs folk vidste det var ulovligt

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) talte usandt på et samråd i Folketinget den 11. januar, da hun understregede, at hendes ministerium straks greb ind, da det stod klart, at ministeriet havde givet ulovlige afslag til syge udlændinge, der havde søgt om humanitært ophold.

Det kan Radio24syv nu afsløre på baggrund af en sag om en 26-årig syg kvinde fra Nigeria, der er offer for menneskehandel, og hendes fire-årige datter.

Familien blev forsøgt udvist af Danmark i efteråret, selv om ministeriet vidste, at sager som hendes var behandlet ulovligt. Alligevel foretog ministeriet sig intet i mindst syv måneder.

Sagen møder hård kritik fra professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

- Det er meget alvorligt, siger han om sagen og kalder det 'helt vanvittigt', at ministeriet først efter syv måneder har stoppet udvisningen af kvinden og hendes datter.

Rettede først ind efter syv måneder

På et samråd den 11. januar og under sandhedspligt forsikrede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om, at ministeriet omgående satte alle sager i bero, så snart ministeriet blev bekendt med den ulovlige praksis, der var i strid med en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommen blev afsagt i december 2016, men først i december 2017 forstod ministeriet, at dommen havde afgørende betydning og måtte føre til, at udvisninger skulle stoppes og en række sager genovervejes, lød forklaringen.

- Vi går jo straks i gang med at gennemgå sagerne manuelt. Det ville jo være underligt, hvis vi først identificerer et problem og så et halvt år efter begynder at kigge på sagerne. Ellers kunne I i hvert fald komme efter mig, sagde Støjberg under samrådet, henvendt til den kritiske opposition, og hun appellerede til, at oppositionspolitikerne skulle 'anerkende,' at ministeriet havde rettet op, så snart problemet blev opdaget.

Det viser en konkret sag, Radio24syv har fået indsigt i, og sagsforløbet sår samtidig alvorlig tvivl om ministeriets forklaring.

Reagerede ikke straks

Under samrådet forklarede Inger Støjberg, at ministeriet i 'april-maj' 2017 'kiggede' på dommen fra menneskerettighedsdomstolen og troede, at den kun havde betydning for en særlig lille gruppe sager - såkaldte 'udelukkelsessager', der handler om syge udlændinge, som er dømt for kriminalitet.

Tidligere har man udelukket dømte udlændinge fra overhovedet at komme i betragtning til humanitært ophold, hvis de var blevet dømt for kriminalitet. Det indså ministeriet skulle ændres.

Med andre ord; Ministeriet nåede senest i april eller maj 2017 frem til, at den særlige gruppe af dømte udlændinge ikke længere uden videre kunne afvises og udvises som hidtil, men at ministeriet måtte undersøge disse sager grundigt og vurdere, om de var for syge til at kunne blive hjemsendt, og ikke bare, som det hidtil havde været fuldstændig fast praksis, at nægte dem ophold, uden videre

Men det skete ikke.

Det viser sagen om den nigerianske kvinde, der har insulinkrævende diabetes.

Hun blev idømt 10 dages fængsel i 2010, efter hun indrejste i Danmark med falske papirer som offer for menneskehandel, og hun blev derfor udelukket fra at søge humanitært ophold.

Men på trods af, at det i april-maj 2017 stod ministeriet klart, at der skulle ske en anden behandling af netop de såkaldte sager om udelukkelse af syge, der var dømte for kriminalitet, skete der intet i kvindens sag, selv om udvisningen af hende burde være stoppet og sagen taget op til fornyet behandling.

I stedet blev kvinden og hendes datter forsøgt udvist i løbet af september og oktober 2017 af Nordsjællands Politi, som intet havde hørt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at afslaget til kvinden var fejlagtigt, og at udvisningen derfor skulle stoppes.

Først den 8. januar 2018 fik kvinden og datteren besked om, at deres udvisning var sat i bero og sagen var genoptaget.

Skæbnens held

Ifølge professor Sten Bønsing er det yderst problematisk, at ministeriet ikke omgående greb ind og stoppede udvisningens af kvinden og hendes datter.

- Det er jo et skæbnens held, at hun så ikke rent faktisk er blevet udsendt med tvang eller frivilligt, men det jo helt vanvittigt, at en sag kan nå så langt, uden at man opdager, at den er en af de få sager, der skal genoptages, siger professoren og påpeger, at ministeriet havde pligt til at sikre sig, udvisningen blev sat i bero, indtil man havde genbehandlet sagen.

- På det tidspunkt, hvor man ved, at der er en særlig kategori af sager, som man i hvert fald ved skal genoptages, så skal de sager jo selvfølgelig lynhurtigt pilles ud af bunken og genoptages så hurtigt som muligt. Det kan være svært at sige hvor hurtigt, men under alle omstændigheder skal man sikre, at man ikke ekspederer en udvisning i den periode, hvor den venter på at blive genoptaget, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret.

Også fra politisk hold møder sagen undren og forargelse, fordi det nærmest er et tilfælde, at den nigerianske kvinde samt hendes datter ikke allerede er sendt ud af landet, siger Socialdemokraternes Astrid Krag.

- Det hele er meget, meget bekymrende, og noget tyder på, at vi ikke kan regne med, hvad Inger Støjberg sagde på samrådet i forhold til den foreløbige vurdering af dommen, siger hun.

Samme toner lyder der fra Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, der mener, at Støjbergs forklaring på samrådet halter.

- Støjbergs forklaring fra samrådet, hvor hun siger, at man reagerer med det samme i de sager, hvor dommen kunne have betydning, hænger jo ikke sammen med det, vi så ved nu. Her er en kvinde, som man faktisk har forsøgt at udsende, og hvor man ikke har reageret fra ministeriets side.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skal i samråd igen den 20. Februar og har indtil da ikke ønsket at kommentere sagen.