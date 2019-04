Sygdoms-reform har kostet 1,4 milliarder

Socialdemokratiet: Vi anerkender problemet

- Jeg er enig i, at når vi ser på reformen i dag, så er der ting, vi er nødt til at se på igen.

Sådan lyder det fra Leif Lahn, der er Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører. Det er ham, som partiet har sat til at svare på danskernes og eksperternes kritik af Mette Frederiksens reform.

Han har dog ingen konkrete løsningsforslag på nuværende tidspunkt.

- Vi er nødt til at undersøge, om det her karambolerer med ventelister i sundhedsvæsenet, om det sætter mennesker i en svær situation, og om det er de rigtige mennesker, der er det rigtige sted. Det er det, vi skal have tid til at undersøge.

Ekstra Bladet har talt med nogle af de syge danskere, som er blevet ramt af reformen.

- Det viser med al tydelighed, at det helt overordnet ikke foregår, som det skal derude, og der må vi finde problemet. Det anerkender jeg bestemt, at vi skal, siger han.

Tilfreds

Der er dog en ting, Leif Lahn holder fast i. Nemlig at reformen på ét område er lykkedes.

- Jeg er også bare nødt til at sige, at reformen har fået flere syge på offentlig forsørgelse, og den har givet flere penge til syge mennesker. Det var rent faktisk også noget af det, vi ville - nemlig hjælpe flere syge - og det er lykkes.

- Sagt med andre ord har det ikke været en spareøvelse, siger han.

- Beregninger fra Beskæftigelsesministeriet viste dengang, at man ville spare 385 millioner på reformen. Så hvordan kan du sige, det ikke var en spareøvelse?

- Det, jeg siger, er, at vi har brugt flere penge. Erfo har flere fået offentlig forsørgelse - altså ingen er faldet ud uden indtægt. Derfor har det også kostet mere.

- Når jeg ser i mine tal, skyldes stigning i udgifterne først og fremmest jobafklaringsforløbene. Derudover også, at der er flere syge generelt, og at flere sygdomsforløb er blevet længere. Mener du dermed, at man kan takke reformen for, at flere syge er på offentlig forsørgelse?

- Ja, fordi dem, der er rigtig syge, får trods alt offentlig forsørgelse frem for ingenting. Jeg gentager bare mig selv.

- Og så siger jeg så, at med de historier, du kommer med, er der så nogle problemer, som vi må kigge på, slutter Leif Lahn.