Sygehuspersonalet får én milliard i ny aftale

Et hårdt presset sygehusvæsen får nu en tidlig julegave.

Et politisk flertal har indgået en delaftale, som skal afsætte én milliard kroner til sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet.

Formålet med pengene er at fastholde personalet og styrke aktiviteten på sygehusene, fortæller regeringen og aftalens partier søndag aften.

- Milliarden kommer til at gå til regionerne, hvor man skal forhandle med personaleorganisationerne om, hvordan pengene bruges bedst, siger finansminister Nicolai Wammen på et doorstep.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne vil være til stede ved præsentationen af aftalen klokken 21.

Der er ikke tale om et reelt, varigt lønløft til sygeplejerskerne eller andet personale, men et 'midlertidigt rygstød' for at komme gennem vinteren, hvor sundhedsvæsnet ventes at blive yderligere presset.

SF får krav opfyldt

Tirsdag meddelte SF, at milliarden, og gerne mere, var et krav fra partiet. Den skulle udgøre et coronatillæg.

- Det er et krav, vi leverer på i dag, siger Pia Olsen Dyhr, da aftalen præsenteres.

Enhedslisten ville tilføre sundhedsvæsnet et akut løft på omtrent to milliarder med fokus på de lavest lønnede.

- Vi kunne godt have tænkt os et større beløb, men jeg tror også, én milliard kommer til at gøre en forskel, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen.

- Er jeg fuldt ud tilfreds? Nej, det er jeg ikke, siger hun og kalder det en 'saltvandsindsprøjtning'.

Resten af næste års finanslov forventes at falde på plads de kommende dage og måske allerede mandag.

- Vi ses forhåbentligt igen i morgen, afsluttede Nicolai Wammen på pressemødet.

Foruden milliarden til sundhedspersonalet forlænges også aftalen, der sikrer, at 'coronahelte', hvis partner er pensioneret, fortsat undgår skattesmæk. Det kan du læse om her.