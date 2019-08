Sygemeldt borgmester vender tilbage efter voldtægtsretssag

Fire måneder.

Så længe har Ninna Hedeager Olsen (EL) været sygemeldt fra sit arbejde som teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. Men fra næste måned forventer Ninna Hedeager Olsen at være rask og tilbage på job.

Det oplyser Enhedslisten til Ekstra Bladet.

- Hun har meddelt Enhedslisten Københavns bestyrelse og sin forvaltning, at hun forventer at være tilbage medio september, oplyser medlem af Enhedslisten Københavns bestyrelse Maria José Nielsen i en mail.

'Dybt berørt'

I april valgte borgmesteren at sygemelde sig efter en sag om voldtægt begået mod en bekendt i Hedeager Olsens lejlighed på Nørrebro i København.

- Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne, skrev borgmesteren på Facebook 7. april.

I opslaget skrev hun desuden, at hun 'af professionelle' var blevet opfordret til at 'trække stikket i en kortere periode'.

Tilbage i september

Tre uger senere, 24. april, skrev Hedeager Olsen en mail til sekretariatschef Thomas Højlt, hvori hun sygemeldte sig.

- Jeg er sygemeldt i minimum en måned fra i dag, skrev borgmesteren i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Se også: Sigtet i Enhedslisten-voldtægtssag: Tog på borgmesters bryst

Præcis hvad, borgmesteren har fejlet - og stadig fejler - vides ikke.

- Hvad, Ninna fejler, er en privatsag, lyder det fra Enhedslisten.

Psykologvurdering

I samarbejde med blandt andet en psykolog og Center for Seksuelle Overgreb er Ninna Hedeager Olsen kommet frem til, at hun først er i stand til at arbejde, når retssagen om voldtægt er overstået.

Retssagen om voldtægt er berammet til at tage én dag og vil finde sted 28. august.

- Ninna har meddelt, at det er en vurdering, hun har foretaget i samarbejde med Center for Seksuelle Overgreb og sin psykolog.

- De har oplyst hende om, hvad forurettede i voldtægtssager typisk oplever, og hvordan forurettede typisk reagerer op til og under en retssag.

- Det er på baggrund af disse oplysninger, at teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har vurderet sin tilbagevenden, fortæller Maria José Nielsen fra Enhedslisten.

Ingen dokumentation

Som kommunalpolitiker har Ninna Hedeager Olsen ikke pligt til at oplyse, hvorfor hun har sygemeldt sig, ligesom hun ikke har skullet fremlægge dokumentation i form af eksempelvis en lægeerklæring.

- I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens praksis for behandlingen af denne type sager har borgmester Ninna Hedeager Olsen ikke afleveret lægeerklæring eller nærmere oplyst om årsagen til sin sygemelding, oplyser Økonomiforvaltningen i Københavns Borgerrepræsentation i en mail til Ekstra Bladet.

Ninna Hedeager Olsen kan ifølge reglerne opretholde sin sygemelding med fuld borgmesterløn på 102.931 kroner om måneden i ni måneder uden modkrav.

'Favorable vilkår'

Kommunalforsker Roger Buch siger til Ekstra Bladet, at politikere har 'væsentligt bedre vilkår' sammenlignet med almindelige borgere, der sygemelder sig.

- I forhold til politikere er der ingen krav. De skal bare sige, at de er syge, så behøver de ikke dokumentere det. Det vil helt sikkert være dem, der mener, at der er tale om meget favorable vilkår, siger Roger Buch.

Enhedslisten oplyser, at Ninna Hedeager Olsen ikke er til rådighed for kommentarer, så længe hun er sygemeldt.

Se også: Borgmester holder pause efter voldtægtssag i partiet