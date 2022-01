Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), er sygemeldt med stress.

Det oplyser Aalborg Kommune til Nordjyske i en kort pressemeddelse.

'Til orientering er borgmester Thomas Kastrup-Larsen sygemeldt med stress indtil videre. 1. viceborgmester, Helle Frederiksen, varetager de nødvendige funktioner i borgmesterens fravær indtil videre,' lyder det fra kommunen.

Viceborgmester Helle Frederiksen fortæller til Nordjyske, at hun er blevet orienteret om sygemeldingen, og at hun ikke kender til årsagen.

48-årige Thomas Kastrup Larsen har siddet som borgmester i Aalborg siden 2014. Han blev valgt ind i byrådet i 2008.

Sygemeldingen kommer i kølvandet på, at mediet Frihedsbrevet tirsdag bragte en historie om Thomas Kastrup-Larsen, der har givet 100.000 skattekroner til byggematadoren Jesper Skovsgaard. Efterfølgende fik borgmesteren 50.000 kroner tilbage til at føre valgkamp for.

Aalborg Kommune oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer, og det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Thomas Kastrup-Larsen.

