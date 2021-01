Sygeplejerske: 'Mettes tak klinger hult’

Intensiv-sygeplejersken Kirsten Gebauer betaler over 70 procent af lønnen til statskassen, når hun arbejder ekstra for at passe corona-patienter. Derfor giver hun ikke meget for statsministerens tak

Bliver du eller din partner også straffet for at tage corona-vagter, og er du klar til at stå frem ligesom Kirsten Gebauer, så skriv til kbl@eb.dk.

Det klinger hult, når Mette Frederiksen siger tak til sundhedspersonalet for en ekstra indsats og samtidig suger over 70 procent af lønnen tilbage til statskassen.

Det mener den 61-årige intensiv-sygeplejerske Kirsten Gebauer, som arbejder på Slagelse Sygehus. Intensiv-afdelingen er presset, men hvis hun knokler ekstra, trækker staten i manden Pouls førtidspension.

– For hver 100 kr. jeg tjener ekstra for at gå på arbejde og passe covid-patienter, skal min mand betale 30 kr. tilbage. Det finder jeg ikke rimeligt, siger Kirsten Gebauer.

– Statsministerens tak klinger hult, hvis hun ikke får fikset det her, fortæller sygeplejersken med 40 års erfaring.

Førtidspensionen reguleres nemlig efter, hvor meget en ægtefælle tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., ægtefællen tjener ekstra.

Føler mig pisset på

Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus.

– En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat 22. juni 2020.

Den tak preller dog af på familien Gebauer, som ender med at betale mere i skat på Kirstens overarbejde end de rigeste danskere, der betaler 15 procent i topskat.

– Jeg vil gerne hjælpe til, men jeg føler mig pisset på, når vi skal betale mellem 72 og 75 procent i skat, forklarer Kirsten Gebauer.

Kirsten Gebauers mand får mindre i førtidspension, hvis hun tager ekstra vagter på Slagelse Sygehus som intensiv-sygeplejerske. Foto: Jonas Olufson

Både førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister kan blive ramt af partnerens ekstra arbejde. En af dem er Lars Hansen, hvis kone arbejder på et plejehjem.

Corona-helte får med Mettes pisk: Straffes for at knokle

Minister: Der er lempet Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker ikke at forholde sig til de økonomiske smæk til coronaens helte. Statsministeriet har sendt Ekstra Bladets spørgsmål om rimelighed, undtagelser og det 'hult klingende tak' videre til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som gerne diskuterer 'den rette balance'. 'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen', siger Peter Hummelgaard i et skriftligt svar. 'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance', lyder det. Og så gentager ministeren en tak til 'medarbejdere i kernefunktioner rundt omkring ikke mindst i sundheds- og omsorgsplejen'. 'Sygeplejersker, Sosu-assistenter, laboranter og mange flere, der har lagt ekstra timer i en svær tid. Eller måske er kommet i job, efter de ellers var gået på pension. Det vil jeg gerne takke dem for', siger Peter Hummelgaard. Vis mere Luk

11 mails på en dag

På en enkelt dag i forrige uge fik Kirsten Gebauer 11 mails fra arbejdet, som ville have vagter besat. Den erfarne intensiv-sygeplejersker vil meget gerne hjælpe, men det skal også give mening, forklarer hun.

Så sent som oktober 2020 blev ægtemanden afkrævet 6700 kr., fordi Kirsten havde tjent for meget, viser dokumenter fra Udbetaling Danmark, som Ekstra Bladet har set.

Derfor håber hun at kunne afspadsere de ekstra vagter, som hun tager.

– Det bedste ville være, hvis jeg kunne få samme løn udbetalt som mine kolleger, når jeg tager ekstra vagter, siger hun.

– Ligesom der findes hjælpepakker, der sætter ind hurtigt, så kan man også lave om på den her gamle lov, fortæller Kirsten Gebauer.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, så ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

